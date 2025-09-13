Entregan cuerpo de Alicia Matías: Falleció tras proteger a su nieta en explosión de una pipa de gas

La madrugada de este sábado, los familiares de Alicia Matías, abuelita que salvó a su nieta durante la explosión de una pipa de gas, recibieron sus restos mortales, culminando así un proceso de tres días de angustia y esperanza.

La entrega del cuerpo se realizó en el estacionamiento del Hospital Magdalena de las Salinas, después de que la noche del viernes se confirmara el deceso de la mujer, quien fue aclamada por su acto de valentía al resguardar a su nieta de una explosión en Iztapalapa.

#MientrasDormía | Por la madrugada llegó una carroza fúnebre para recoger los restos de doña Alicia Matías al Hospital Magdalena de las Salinas.



Al momento los restos permanecen en el interior del nosocomio a la espera, de tentativamente, ser llevados a una funeraria en la… pic.twitter.com/QNjBod5fez — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2025

Alicia Matías, abuela heroica, murió tras salvar a su nieta en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

El trágico incidente se originó el miércoles, cuando una pipa de gas estalló cerca del Puente de la Concordia. En ese momento, la señora Matías, de 49 años, utilizó su propio cuerpo como un escudo para proteger a la pequeña Jazyl, de solo dos años, salvando su vida de la embestida de las llamas.

Este gesto heroico rápidamente se dio a conocer y conmovió a la comunidad. A pesar de sus graves lesiones, el acto de amor de la abuela aseguró que su nieta tuviera una oportunidad de sobrevivir.

Doña Alicia tomó una foto de su nieta minutos antes de la explosión en el Puente de la Concordia.



Ese retrato hoy simboliza el amor de una abuela que, entre llamas, cargó a la pequeña Jazlyn y la protegió con su propio cuerpo.



Su familia la llama heroína; afuera del hospital,… pic.twitter.com/fgaEgocXdd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2025

Alicia Matías fue trasladada de emergencia al hospital, donde los médicos lucharon incansablemente por su vida durante setenta y dos horas. Las quemaduras de tercer grado que cubrían más del 90% de su cuerpo representaban un desafío abrumador para el personal médico, que la mantenía bajo estricta observación en la unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente, pese a los esfuerzos, su estado de salud no le permitió recuperarse.

Bebé sigue hospitalizada luchando por su vida

Con la confirmación de su muerte, la familia se prepara para darle un último adiós. El cuerpo de la señora Matías será trasladado a una funeraria ubicada en Iztapalapa, donde los parientes decidirán si el velorio se llevará a cabo en el propio establecimiento o en su hogar, para que amigos y seres queridos puedan despedirse de ella.

Un sector salud y un gobierno que no están a la altura de una desgracia...



La tragedia de explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en #Iztapalapa, #CDMX, solo evidenció las carencias por las que atraviesa el sector salud y los desafíos que enfrente el personal… pic.twitter.com/rLydgXlOKD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2025

Mientras la familia de Alicia Matías enfrenta su pérdida, la pequeña Jazyl continúa hospitalizada. La niña, quien padecía quemaduras internas y externas, sigue recibiendo tratamiento en el Hospital General Siglo XXI. Su delicado estado de salud exige cuidados intensivos, pero la familia mantiene la esperanza de que la menor se recupere favorablemente y pueda ser trasladada a Estados Unidos para continuar con su tratamiento.

