Explosión de pipa en Iztapalapa: ¿Qué está pasando con las víctimas?
Una explosión de pipa en Iztapalapa ha dejado a siete personas hospitalizadas, decenas de heridos (algunos de gravedad) y familias en la espera de noticias.
Desde la tarde del 10 de septiembre, la vida de la CDMX no ha sido igual tras la tragedia de la explosión de una pipa en Iztapalapa. Las dos caras del siniestro han contrastado constantemente: el México solidario y las historias de las personas que han perdido la vida.
Fuerza Informativa Azteca acompaña puntualmente este acontecimiento para mantenerte con la información actual sobre la situación de la víctimas.
EN VIVO
Siete personas continúan hospitalizadas
Siete personas continúan hospitalizadas en las unidades médicas del ISSSTE tras la explosión e incendio de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.
Durante la madrugada del jueves se trasladó a un paciente al Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, procedente del Hospital General Balbuena. En el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” permanecen cinco pacientes (tres en estado muy grave y dos graves).
En el Hospital General “José María Morelos y Pavón” nueve pacientes fueron dados de alta.En el Hospital General “Tláhuac” hay una persona que permanece hospitalizada.