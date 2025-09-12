Explosión de pipa en Iztapalapa: ¿Qué está pasando con las víctimas?

Desde la tarde del 10 de septiembre, la vida de la CDMX no ha sido igual tras la tragedia de la explosión de una pipa en Iztapalapa. Las dos caras del siniestro han contrastado constantemente: el México solidario y las historias de las personas que han perdido la vida.

Fuerza Informativa Azteca acompaña puntualmente este acontecimiento para mantenerte con la información actual sobre la situación de la víctimas.