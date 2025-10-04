Alumnos intoxicados en primarias por comer alimentos en mal estado en Tijuana

Durante la mañana del viernes 3 de octubre de 2025 se reportaron a varios alumnos intoxicados de distintas escuelas primarias de Tijuana. La situación generó alarma entre padres de familia y docentes.

¿Qué paso en las escuelas primarias de Tijuana?

De acuerdo con testimonios del personal y los padres de familia, la intoxicación podría estar relacionada con el consumo de grandes cantidades de repollo o, en su caso, con pollo en mal estado.

De acuerdo con medios locales, planteles como John F. Kennedy, Ejido Lázaro Cárdenas, Lic. Agustín Yáñez en Sánchez Taboada, Cochcupaikili en Las Cruces, V Ayuntamiento, Heriberto Jara, Juana de Asbaje en La Gloria, Héroes de la Reforma y primarias de la colonia Obrera, varios niños presentaron malestares tras consumir alimentos en los comedores.

⚠️Se registraron posibles casos de intoxicación en alumnos. https://t.co/5WTcoZbCoa — TV Azteca Baja California (@TVAzteca_BC) October 3, 2025

Ante el riesgo, directivos de las instituciones educativas emitieron avisos a los padres de familia para retirar a los menores y trasladarlos a recibir atención médica. Al lugar asistieron bomberos y elementos de la Cruz Roja para atender a los menores.

Autoridades realizan investigación por los niños intoxicados en Tijuana

Por medio de redes sociales, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dio a conocer que efectivamente alumnas y alumnos de distintas escuelas primarias de Tijuana mostraron síntomas de intoxicación alimentaria tras consumir alimentos.

Las autoridades sanitarias informan que alumnas y alumnos de distintas escuelas primarias de Tijuana que mostraron síntomas de intoxicación alimentaria tras consumir alimentos proporcionados por la empresa contratada para la preparación de alimentos escolares, evolucionan… — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 3, 2025

Los alimentos eran proporcionados por la empresa contratada para la preparación de alimentos escolares, evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro.

Por lo que Marina del Pilar, ha ordenado una investigación para conocer la causa y que los responsables asuman las consecuencias.

Más de 6 mil niños con intoxicación por desayunos escolares en Indonesia

Más de mil niños en la provincia de Java Occidental, Indonesia, sufrieron intoxicación alimentaria después de consumir las comidas gratuitas proporcionadas por el programa gubernamental de alimentos escolares.

El brote, ocurrido en el pequeño pueblo de Bandung, ubicado a unos 150 km de Yakarta, movilizó a las autoridades locales y de salud para habilitar otras instalaciones para recibir a los afectados ante la gravedad y el número de pacientes.

Los síntomas reportados incluyen dolor de estómago, náuseas, dolor de cabeza, dificultad para respirar y vómitos, evidenciados en declaraciones de las víctimas como Mikaila Oktoviani, estudiante de 7 años, y Lisa Bila Zahara, de 15 años, quienes relataron sus malestares tras consumir el almuerzo escolar, que incluía pollo con salsa de soya, tofu y arroz.