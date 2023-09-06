“Mario, aguanta, el pueblo se levanta”: ‘Alito’ Moreno, líder del PRI

El líder nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, indicó que el proceso de Morena es una farsa y se demostró que un "cochinero" que se quedó chiquito frente a las irregularidades que acuso Marcelo Ebrard uno de los aspirantes a encabezar la coordinación de defensa de la cuarta transformación.

Incluso sostuvo que también se confirmó que el dedazo terminara por dividir al partido en el poder.

"Con la posición que ha señalado Ebrard hoy pues confirma que eso es el circo más grande, una farsa. Están fracturados y tiene más hoyos que un queso gruyere. Yo lo que te digo lo que siempre reiteramos no hay capacidad política para construir siempre acuerdos por este país, jamás se iban a poner de acuerdo, la decisión ahí estaba ya tomada y un cochinero se quedó chiquito”, sentenció el líder del PRI.

Alito Moreno ironiza sobre Mario Delgado "contando votos"

En tono sarcástico, “Alito” Moreno se imaginó al presidente de Morena contando votos, pues se trata de un "estudio científico"

“Y verdaderamente es no ridículo, sino patético ver a Mario Delgado contando boletas, eso es lo único que vemos, cuando es un estudio científico y técnico de las casas encuestadora y como decimos: 'Mario, aguanta, el pueblo se levanta'. Porque yo creo que se le va a caer el partido a pedazos”, sostuvo.

Por lo visto el proceso de Morena resultó peor de lo que se esperaba: tramposo, violento y fraudulento. ¡Es un circo y una farsa!



Son incapaces e ineptos, no pueden llevar un proceso interno en paz. No tienen calidad moral para hablar en nombre del pueblo, cuando ni a sus… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 6, 2023

"¡Es un circo y una farsa!", Alito Moreno sobre encuesta de Morena

En su cuenta de Twitter, Alito Moreno tachó de "tramposo, violento y fraudulento" el proceso de Morena para elegir al coordinador de la defensa de la 4T, al tiempo que le mandó un mensaje a los integrantes del partido guinda al asegurar que les ganarán en las elecciones 2024.

"No tienen calidad moral para hablar en nombre del pueblo, cuando ni a sus propios militantes respetan. Mientras tanto de este lado avanzamos unidos y fuertes. Les esperamos en 2024… con lo que quede de Morena. ¡Les vamos a ganar!", escribió el priista.