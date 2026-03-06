Preocupación en la UAEM: desaparece otra estudiante; buscan a Alondra María Stephanye

Las alertas se han encedido nuevamente por la tercera desaparición de una estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM). Las autoridades buscan a Alondra María Stephanye Contreras Galarza, alumna de la Facultad de Nutrición.

Este caso se suma al de dos estudiantes más que también alumnas de la misma universidad. Se llamaban Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, quienes lamentablemente fueron encontradas sin vida con una diferencia de días.

¿Qué se sabe de Alondra María Stephanye, estudiante de la UAEM, desaparecida?

La Fiscalía General del Estado de Morelos ya investiga el caso de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, por quien se emitió la ficha de búsqueda para encontrarla.

Ante su desaparición, se activó el protocolo Alba Morelos, y de acuerdo con la ficha marcada con el folio ALBAMOR/40/2026, la joven tiene 18 años. Fue vista por última vez el 5 de marzo de 2026 en Cuautla, Morelos.

Mide 1.68 metros, es de complexión delgada y tez morena clara. Sus ojos son café claro y grandes. Tiene cabello negro lacio y largo a la altura de los hombros.

Vestía un pantalón blanco de enfermería, blusa color azul marino con los logos de la Facultad de Nutrición de la UAEM y zapatos blancos. Además, usa lentes y traía una mochila color beige.

Familia de estudiante de la UAEM dejó de tener contacto con ella

La familia de Alondra María Stephanye Contreras Galarza inició una petición en redes sociales a la ciudadanía para que en caso de tener información de ella, la hagan llegar a alas autoridades.

La joven de 18 años, de acuerdo con lo comentado en redes sociales, salió de su casa en Cuautla cerca de las 10:30 horas.

Más tarde, a las 14:30 horas, se comunicó con su mamá diciendole qie estaba bien. Después, a las 19:30 horas, se comunicaron con ella otra vez, pero no lograron contactarla, pues al marcarle la señal del teléfono indica que está fuera de servicio y los mensajes dejaron de entrarle.

Mamá de estudiante desaparecida teme que su hija pueda ser víctima de un delito

A través de redes sociales, Georgy Contreras, quien señala ser mamá de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, pidió ayuda para encontrarla, pues teme que sea víctima de algún delito.

"Con mucho pesar en mi corazón les comparto que mi hija, Alondra Stephanye, está desaparecida. Hoy salió de Cuautla rumbo a Cuernavaca porque no tenía información precisa respecto a las marchas que se estaban realizando en la UAEM, ya que ella es alumna de la Facultad de Nutriología de la UAEM.

"Sin embargo, el día de hoy no llegó a casa y tememos que pueda ser víctima de la comisión de un delito o de desaparición forzada. Es falso que ya fue localizada y que está con nosotros. No es así. Ella no está con nosotros.

"Por favor, ayúdenme a difundir y les agradeceré mucho sus oraciones por ella. Confío plenamente en Dios en que ella volverá a casa sana y salva", escribió.