Dan de baja a alumno de CBTIS en Matamoros por introducir arma de fuego

Un alumno de sexto semestre del CBTIS 275 en Matamoros, Tamaulipas fue dado de baja de la institución cuando los directivos de la escuela encontraron en redes sociales una fotografía de él y un compañero portando un arma de fuego.

“Nos percatamos de que hubo una fotografía de dos alumnos mostrando una supuesta arma de fuego. Ese mismo día, se citó a los padres de familia; independientemente de que sea de verdad porque otra madre de familia de otro alumno dijo que era de juguete, pues es una falta al reglamento. El reglamento interno de la escuela contempla que está prohibido introducir armas de fuego, armas punzo cortantes”, comentó Alejandro Muñiz, director del CBTIS 275.

La madre del alumno aceptó darlo de baja

La madre de familia del estudiante que llevó el arma aceptó darlo de baja de forma inmediata, mientras que la madre del otro joven solicitó que se le diera una oportunidad, por lo que se reunió el consejo consultivo escolar, que determinó la suspensión por el resto del semestre.

“Lo tomó bien y así fue la resolución. Sin embargo, el protocolo de seguridad de los planteles de educación media superior contempla que nosotros tenemos que dar parte a las autoridades, entonces, en este caso, siempre se informa a la fiscalía del Estado y ellos harán la investigación correspondiente; ellos determinarán si el arma era real o era de juguete, pero aquí se tiene que respetar el reglamento, se tiene que informar sobre todo para salvaguardar a los alumnos”, mencionó el director.

El director del plantel explicó que, para evitar el ingreso de objetos prohibidos, el reglamento contempla que los alumnos usen mochilas transparentes o de red, así como la Operación Mochila de forma regular, debido a que no se habían presentado situaciones similares.

Alejandro Muñiz también relató que “constantemente hay situaciones en que los alumnos se salen de clases, no traen uniforme, quieran usar gorras, quieren usar aretes, etc., pero son situaciones menores que obviamente hay tres oportunidades, hay tres reportes, pero dependiendo la falta como en este caso, desde el primer reporte se puede poner una constancia de condicionalidad; un reporte de condicionalidad donde se le dice al padre o madre de familia que esto no es una sanción típica”

Cabe mencionar que los padres de familia firman el reglamento que rige las actividades del plantel educativo, con lo que dan su aval para que se respeten las normas de convivencia de la institución.