Neria Pamela López Solís era una madre de familia que había denunciado abuso sexual en contra de su hijo, de acuerdo con la Colectiva Nacional 50+1, sin embargo, la mujer fue asesinada a balazos cuando estaba por llegar a su casa en la alcaldía Iztapalapa.

Un comunicado publicado en la cuenta de Facebook de la Colectiva Nacional 50+1 señala que la mujer fue asesinada “unas horas después de asistir a una audiencia judicial en la Ciudad de México”.

¿Qué se sabe del feminicidio de Neria Pamela López Solís?

Neria Pamela, de acuerdo con lo manifestado en el comunicado, “denunció públicamente los hechos y advirtió el riesgo que corría por atreverse a defender a su hijo”. No obstante, le retiraron la custodia del menor pese a “denuncias directas” contra el presunto agresor identificado como Álvaro “N”.

Tania Larios, diputada y coordinadora del PRI en la Ciudad de México, en un mensaje en su cuenta de X condenó los hechos y exigió justicia para la mujer asesinada.

"¡No hay justicia en la Ciudad de México! Asesinaron a Neria Pamela López por defender a sus hijos del abuso sexual de su ex pareja. Denunció, alzó la voz, y el Estado no la protegió. Exijo a las autoridades investigar y castigar a los responsables de este terrible FEMINICIDIO, no puede quedar impune”, escribió.

Neria Pamela fue asesinada a balazos al bajar de un taxi

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías tomaron conocimiento de una agresión con disparos en contra de una mujer que perdió la vida en la colonia Santa María Aztahuacán, al oriente de la CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes y el video de las cámaras de videovigilancia, la mujer de 29 años de edad llegaba a su domicilio, cuando se le aproximó una motocicleta color negro, de la cual, descendió un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó.

El reporte policial consultado por Fuerza Informativa Azteca (FIA) establece que cuando los oficiales observaron que en el piso había una mujer herida por disparos, y junto a ella había una mujer que se identificó como la hermana de la víctima.

La joven, de 30 años, contó que iban llegando a su domicilio en un taxi, pero cuando estaban descendiendo del vehículo, un sujeto que vestía camisa blanca se les acercó abordo de una motocicleta negra y efectuó varios disparos de manera directa contra su hermana, quien fue identificada como Neria Pamela López Solís.

Buscan a asesino de Neria Pamela; investigan el caso

El agresor, de acuerdo con el reporte policial, escapó hacia Ermita Iztapalapa. Los oficiales solicitaron los servicios médicos y llegó una ambulancia al domicilio donde la mujer fue atacada.

El personal de la unidad médica diagnosticó a la mujer sin signos vitales por disparo de arma de fuego. La zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las indagatorias del caso.

La SSC de la CDMX informó que ya se realiza el análisis de las cámaras en la zona para la identificación del probable responsable de asesinar a la mujer de 29 años.