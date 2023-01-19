AMLO dice que abasto de medicamentos está garantizado para 2023 y 2024

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que para el 2023 y 2024 el abasto de medicamentos está garantizado, como parte del proyecto para dejar un sistema de salud pública de calidad.

Durante la celebración del 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), AMLO destacó que el abasto de medicamentos es parte de tener un sistema de salud de calidad.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ advierte que cumplirán con el compromiso de tener un sistema de salud de calidad. pic.twitter.com/FW3IIvDaq2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2023

“Este año vamos a tener un sistema de salud pública de calidad y esto tiene que ver con una decisión que se tomó de federalizar el sistema de salud…. Ya resolvimos el problema del abasto de medicamentos, tenemos medicamentos adquiridos para este año y para el 2024, que era un problema complejo, con muchos intereses, muy afectado por la corrupción”, declaró durante la mañanera de hoy.

El presidente López Obrador destacó que también hay una estrategia para combatir la falta de médicos especialistas en cada una de las entidades federativas.

“Muchos no entienden que la salud es un derecho humano fundamental, que no tiene que ver con cuestiones políticas o ideológicas, que tenemos que pensar más en la fraternidad universal cuando se trata del derecho a la salud”, declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ asegura se está enfrentando el déficit de médicos en el país pic.twitter.com/l8ZSPcXXT1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2023

También habló de la estrategia de federalizar la salud pública a la que se adhirieron la mayoría de los estados para que sea el gobierno el que se haga cargo con todo lo relacionado con la salud.

"Está en muy buena época": AMLO sobre IMSS

El Presidente reconoció la importancia del IMSS al ser una institución en la que participan no sólo trabajadores, sino también empresarios y el gobierno.

"Está en una muy buena época", declaró AMLO sobre el IMSS y prevé que se mantenga la unidad y la concordia en el futuro.

El mandatario también destacó la labor de Zoé Robledo al frente del Seguro Social como su director.