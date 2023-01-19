¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 19 de enero

El 19 de enero en la mañanera de AMLO se abordó el aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros temas; este es el resumen de lo que dijo el Presidente.

Zoé Robledo celebra el 80 aniversario del IMSS



El titular del IMSS, Zoé Robledo, destacó en la mañanera de AMLO la historia del Seguro Social a lo largo de ocho décadas, brindando atención médica a los trabajadores del país.

#EnLaMañanera | Al conmemorar los 80 años del #IMSS @zoerobledo asegura que el Seguro social siempre ha salido adelante, y contribuye a la Cuarta Transformación pic.twitter.com/qiA7PSSZBX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2023

AMLO reconoce labor de Zoé Robledo al frente del IMSS

El Presidente reconoció al titular del IMSS por su trabajo al frente del Seguro Social, al demostrar su capacidad como funcionario y profesionistas.

#EnLaMañanera | Al conmemorar los 80 años del IMSS, el presidente @lopezobrador_ reconoce el trabajo del director general del IMSS @zoerobledo y sus trabajadores. Confió en que la institución se mantendrá en la unidad y concordia, con la participación de obreros y trabajadores. pic.twitter.com/Fz9bCgmCxR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2023

AMLO asegura que se terminó desabasto de medicamentos

Durante la celebración del aniversario del IMSS, López Obrador aseguró que está garantizado el abasto de medicamentos en el país durante este 2023 y hasta 2023.

"Ya resolvimos el problema del abasto de los medicamentos, tenemos para este año y para el 2024, que era un problema complejo, con muchos intereses, muy afectado por la corrupción", indicó.

AMLO insiste en que se dejará sistema de salud de calidad

El Presidente aseguró que al concluir su administración dejará un sistema de salud de calidad para todos los mexicanos, como prometió, pero debido a la pandemia se tuvo que postergar.

Dijo que su administración trabaja no solo para el abasto de medicamentos, sino también para que haya médicos especialistas.

"Tiene que ver con una decisión que se tomó de federalizar el sistema de salud pública de manera voluntaria, ya la mayporía de gobierno estatales que sea la federación con el plan IMSS Bienestar que se haga cargo de la atención médica y todo lo relacionado con la salud de las entidades".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ advierte que cumplirán con el compromiso de tener un sistema de salud de calidad. pic.twitter.com/FW3IIvDaq2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 19 de enero?



El 80 aniversario del IMSS, además del anteproyecto del transporte de carga en el AICM, fueron los temas que abordó el Presidente; estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy jueves 19 de enero.