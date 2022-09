Nuestros adversarios quisieran que nos peleáramos con EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó en la mañanera de hoy que sus adversarios esperan que haya conflictos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, esto luego de que aseguró que mantendrá una reunión en Palacio Nacional con Antony Blinken, jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU).

En conferencia de prensa, AMLO explicó que existe una buena amistad entre ambas naciones y que incluso su homólogo de EU, Joe Biden, le envió una carta con el propósito de mantener las relaciones bilaterales.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se reúne este lunes con Antony Blinken, Secretario de Estado de #EU donde se perfila que se dialogue sobre las alertas de viaje que ha emitido el país para algunos estados considerados violentos. pic.twitter.com/kdLW9JMBDk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 12, 2022

“Nuestros adversarios se frotan las manos, llevan cuatro años, se le van a desgastar, quisieran que nos peleáramos, apostaron a eso, durante el gobierno del presidente Trump. No va haber pleito, se van a quedar todo el tiempo frotándose las manos, no puede haber porque tenemos acuerdos beneficos para ambas naciones. Ya no es el tiempo de antes”.

“No podemos pelearnos tenemos que buscar que sean buenas las relaciones, es una responsabilidad de los gobiernos porque nos vamos a pelear nosotros si se afecta a nuestros pueblos”, declaró.



AMLO abordará alertas de seguridad con Blinken

El Presidente aseguró que con Blinken además de los temas del TMEC se buscará abordar temas bilaterales, sobre todo las alertas de seguridad de EU hacia algunos estados considerados violentos.

“Nos vamos a reunir con el señor el jefe del Departamento de Estado, Blinken, hay una reunión de alto nivel para atender asuntos del Tratado (TMEC) y también bilaterales entre México y EU no sé si antes o después él va a estar aquí en Palacio. Es una plática independientemente de la agenda que se va a llevar a cabo de forma periodica donde participan secretarías de ambos países”, explicó AMLO.

El Presidente dijo que sobre el tema eléctrico no abordará el tema tras recibir la respuesta de Biden que recibió en una carta.

“Estimamos la actitud respetuosa sobre el presidente Biden, no tiene caso seguir alentando diferencia y es mejor que se sigan frotando las manos los adversarios, que dicho sea de paso no son solo de el extranjero, son de aquí", explicó.