AMLO afirma que gobierno intervenía en la SCJN cuando Arturo Zaldívar estaba como presidente

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 21 de febrero del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló acerca del caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su libertad condicional; sin embargo, dio a conocer las relaciones del gobierno con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando Arturo Zaldívar era presidente.

AMLO revela que el exministro Arturo Zaldívar influía en decisiones de jueces a petición de él

“Los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”, refirió el presidente.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que cuando Arturo Zaldívar era presidente de la #SCJN había intervención de su gobierno y que la intervención se hubiera dado en casos como el de Emilio Lozoya quien salió de la cárcel con un brazaletehttps://t.co/0tnKbhUldJ pic.twitter.com/byNaQJ6Gd3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 21, 2024

Aunado a ello, dijo que "Él ayudaba. Llega la señora Piña y dice: ‘los jueces son autónomos’, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tienen fuerza al interior del Poder Judicial, o sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia”, sentenció.

El mandatario mexicano también señaló que cuando estaba el exministro al mando de la Suprema Corte había más “recato” en el Poder Judicial y aseguró que si hubiera seguido en el cargo, el exsecretario de Seguridad, a Genaro García Luna, y sus allegados no les hubieran descongelado las cuentas.

Caso Emilio Lozoya

Fue la tarde del pasado martes 20 de febrero cuando un juez dictó libertad condicional a Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht, por lo que deberá utilizar un brazalete electrónico, entregar su pasaporte y firmar cada quince días. Esto generó indignación en miles de personas, además del presidente López Obrador.