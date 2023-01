¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 24 de enero

Este 24 de enero, en la mañanera de AMLO se abordaron temas como el juicio de Genaro García Luna y la sentencia de jueces, además de la firma de la formación de Litio MX; este es el resumen de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.

AMLO dará informe de juinio contra García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la mañanera se dará un informe sobre el juicio de Genraro García Luna, que inició ayer lunes 23 de enero.

AMLO asegura que se analiza caso de saxofonista

Por el caso de la saxofonista Elena Ríos, AMLO dijo en la mañanera que se está analizando el caso y la resolución del juez, sin embargo, aseguró que el agresor de la joven no salió libre.

“Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa, es un tremendo daño”, declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ habló del caso de la #saxofonista María Elena Ríos, destaca que el responsable aún no ha salido y se está analizando el caso pic.twitter.com/Umfzq8XoRC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2023

AMLO firmará en mina de Sonora concesión sobre litio

Para la exploración y explotación del litio, el presidente López Obrador indicó que viajará a una mina en donde se firmará el acuerdo con la empresa Litio MX para aprovechar este recurso y aseguró que busca un acuerdo con una empresa que hace tareas de exploración.

“Hay una empresa, que tenía en un área muy pequeña, se esta buscando llegar a un acuerdo con ellos para no iniciar un proceso jurídico, el acuerdo la conciliación”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ anunció que viajará a #Sonora para firmar en una mina la concesión para la explotación del #Litio pic.twitter.com/H1hVbyIh6d — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2023

AMLO se congratula por ausencia de Maduro en CELAC

López Obrador dijo que Maduro hizo bien en no acudir a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebra en Argentina, pues de esa manera evitará las provocaciones.

“Prudente la postura de no asistir, el conservadursimo de Argentina muy beligerante tenían preparado un show mediático y ahora sí, como diría el finado Juan Gabriel, pero qué necesidad. Hizo muy bien, hay que evitar las provocaciones y los conservadores en todos lados actúan así", expresó en la mañanera.