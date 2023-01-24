¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 24 de enero

Este 24 de enero, en la mañanera de AMLO se abordaron temas como el juicio de Genaro García Luna y la sentencia de jueces, además de la firma de la formación de Litio MX; este es el resumen de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.

AMLO dará informe de juinio contra García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la mañanera se dará un informe sobre el juicio de Genraro García Luna, que inició ayer lunes 23 de enero.

AMLO asegura que se analiza caso de saxofonista

Por el caso de la saxofonista Elena Ríos, AMLO dijo en la mañanera que se está analizando el caso y la resolución del juez, sin embargo, aseguró que el agresor de la joven no salió libre.

"Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa, es un tremendo daño", declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ habló del caso de la #saxofonista María Elena Ríos, destaca que el responsable aún no ha salido y se está analizando el caso pic.twitter.com/Umfzq8XoRC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2023

AMLO firmará en mina de Sonora concesión sobre litio

Para la exploración y explotación del litio, el presidente López Obrador indicó que viajará a una mina en donde se firmará el acuerdo con la empresa Litio MX para aprovechar este recurso y aseguró que busca un acuerdo con una empresa que hace tareas de exploración.

"Hay una empresa, que tenía en un área muy pequeña, se esta buscando llegar a un acuerdo con ellos para no iniciar un proceso jurídico, el acuerdo la conciliación”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ anunció que viajará a #Sonora para firmar en una mina la concesión para la explotación del #Litio pic.twitter.com/H1hVbyIh6d — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2023

AMLO se congratula por ausencia de Maduro en CELAC

López Obrador dijo que Maduro hizo bien en no acudir a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebra en Argentina, pues de esa manera evitará las provocaciones.

"Prudente la postura de no asistir, el conservadursimo de Argentina muy beligerante tenían preparado un show mediático y ahora sí, como diría el finado Juan Gabriel, pero qué necesidad. Hizo muy bien, hay que evitar las provocaciones y los conservadores en todos lados actúan así", expresó en la mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ calificó de prudente la postura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de no acudir a la cumbre de la #CELAC pic.twitter.com/cuHukSYjEm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2023

Se está cerca del rescate de mineros en El Pinabete

El presidente anunció que en breve, la Coordinación Nacional de Protección Civil informará sobre el rescate de cuerpos de los mineros en El Pinabete.

“Se está avanzando bien, le pediremos a Protección Civi que emita un informe, ya estamos, cerca de rescatar los cuerpos, porque se ha estado trabajando, hoy tenemos el informe", anunció.

#EnLaMañanera | Asegura el presidente @lopezobrador_ que se está avanzando y que ya están cerca de rescatar los cuerpos de los mineros atrapados en El Pinabete. pic.twitter.com/jZeMCCFwxv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2023

AMLO acudirá a desembarque de transporte de carga en el AIFA

El Presidente reconoció que la empresa DHL lo invitó a estar en el vuelo inaugural en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de transporte de carga, en el marco del proyecto de decreto para sacar este tipo de vuelos del AICM, el cual dijo se tiene que publicar, dijo, en un plazo no mayor de 90 días.

México insistirá en que se regrese lo robado por García Luna

El presidente López Obrador dijo que ya se está trabajando en que Genaro García Luna devuelva lo que robó al erario de México, cuya cantidad asciende a 700 millones de dólares y a pesar de que la defensa del exjefe de la policía pidió que México no litigara, un juzgado en florida le dio la razón.

AMLO confima que habló de Julian Assange con Joe Biden

López Obrador confirmó que en la Cumbre de Líderes de América del Norte habló con Joe Biden sobre el tema de Julian Assange, aunque no ahondó sobre el tema, pero dijo que respera la postura de su homólogo.

"Debemos respetar la decisión del gobierno de Estados Unidos... La estatua de la libertad no puede convertirse en un símbolo vacío. A todos nos conviene que se mande un mensaje de la importancia de respetar y poner por encima de todo la libertad del ser humano, vamos a esperar a ver qué sucede", expresó en la mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoce que habló con el presidente Joe Biden, sobre el caso de Julian Assange.



-Dijo que a todos conviene se mande un mensaje de la importancia de respetar la libertad del ser humano. pic.twitter.com/QOXyZfN1ZC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 24 de enero?

El juicio de Genaro García Luna, la CELAC y el caso de la saxofonista Elena Ríos, fueron algunos de los temas abordados por el Presidente; estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 24 de enero.