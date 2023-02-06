AMLO instruye a SRE organizar ayuda para Turquía y Siria por terremoto

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó lo ocurrido en Turquía y Siria, en donde un terremoto de magnitud 7.8 derrumbó varios inmuebles, causando más de mil víctimas, por ello instruyó enviar ayuda lo más pronto posible.

Durante la mañanera de hoy, López Obrador dijo que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a que se organizara la ayuda necesaria para apoyar a los damnificados por el terremoto en Turquía y Siria.

#EnLaMañanera | México ofrece apoyo a #Turquia y #Siria tras terremoto que ha dejado al menos mil 500 muertos pic.twitter.com/9OixQUEl5o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2023

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía y de Siria porque ayer en la tarde noche les afectó un terremoto de magnitud 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos. Hoy en la mañana dimos instrucciones para que la SRE, la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se puede ofrecer, hay equipo especializado”, expresó AMLO.

Tras la ayuda ofrecida, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se buscará colaborar con el gobierno federal para el envío de apoyo a los damnificados de Siria y Turquía.

"Hablamos primero con Protección Civil y estaremos poniéndonos de acuerdo con el gobierno de México", indicó durante la conferencia de prensa.

¿Qué pasó con el terremoto en Siria y Turquía?

Durante la tarde noche del domingo se registró un terremoto de magnitud 7.8, con epicentro al sureste de Turquía y Siria.

Hasta el momento, el número de víctimas asciende a más de dos mil, mientras que aún se desconoce el número de heridos y damnificados.

De acuerdo con cifras, el terremoto derrumbó dos mil 818 edificios en Turquía. Cientos de personas han sido evacuadas de diversos inmuebles, como hospitales, que también colapsaron.

Un sismo de magnitud 7.5 sacudió de nuevo a Turquía, cuando decenas de personas realizaban labores de rescate.