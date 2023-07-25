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“El fruto del trabajo": AMLO celebra la disminución de homicidios en 2022

El mandatario AMLO afirmó que la disminución de homicidios en 2022 es el fruto del trabajo que se ha realizado todos los días con el gabinete de seguridad.

“El fruto del trabajo": AMLO celebra la disminución de homicidios en 2022

Escrito por: América López

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la disminución de homicidios durante el 2022, de acuerdo con datos del INEGI, cifra que fueron celebradas por el mandatario.

Durante el 2022 se habrían registrado en México, 32 mil 223 homicidios en México, según las cifras preliminares del Instituto, es decir, 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Esto representa que en promedio diariamente se cometieron 88.28 homicidios.

“Hay una disminución del 10% del 2021 al 2022. Esto es muy alentador porque esta tendencia se mantiene y estimamos que desde que llegamos al gobierno ha disminuido el homicidio, los asesinatos en 17% si continuamos así, vamos a terminar el gobierno con alrededor del 20% en disminución de homicidios", destacó.

AMLO afirma que desde que llegó al gobierno la violencia se contuvo

De acuerdo con los datos presentados, en el primer semestre del actual año se han reportado 15 mil 122 homicidios. “Nunca se ha desbordado la violencia. Desde que llegamos, se contuvo. (...) Pero ahora ya hay una disminución”, señaló el presidente AMLO.

Posteriormente, se lanzó contra sus adversarios y señaló que "sus pronósticos han ido fallando" y ante esto cada vez se enojan más.

¿En qué estados se reportó el mayor número de homicidios en 2022?

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, respecto a los homicidios dolosos, se reportaron 32 mil 223 homicidios en 2022; el 67.6% se cometieron con un arma de fuego; el 9.7% por arma blanca y el 7.4% por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación.

Los estados donde se reportaron más homicidios fueron:

  • Guanajuato: 4 mil 256
  • Estado de México: 3 mil 226
  • Michoacán: 2 mil 292
  • Sonora: mil 723
  • Jalisco: mil 845
  • Zacatecas: mil 432
  • Nuevo León: mil 391
  • Guerrero: mil 378

En 2022, se obtuvo de manera preliminar una razón de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Esta tasa es menor a la registrada para el mismo periodo de 2021, que fue de 28.

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