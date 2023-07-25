¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 25 de julio

Esta es la mañanera de AMLO, minuto a minuto en resumen que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este martes 25 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Informe de Cero Impunidad

Entre las detenciones destacadas se mencionó la de seis personas por el abandono de restos humanos en el Valle de Toluca y colocación de mantas firmadas por la Familia Michoacana.

Exhiben a jueces que supuestamente favorecen delincuentes

El subsecretario de Seguridad señaló a los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo por supuestamente favorecer delincuentes al cambiar las medidas cautelares a dos secuestradores.

Regulación de autos chocolate

Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSyPC, informó que un millón 653 mil 440 “autos chocolate” han sido regulados en 17 estados de la república.

Homicidios a la baja respecto a 2021

Los homicidios a nivel nacional disminuyeron 9.7 por ciento respecto a 2021, según el informe del INEGI presentado en la mañanera de AMLO de este martes. El mandatario lo celebró y aseguró que de seguir así, la cifra bajaría hasta el 20%.

AMLO rechaza pronosticar hechos violentos en contra de aspirantes presidenciales

El presidente López Obrador se pronunció por mantener protección a aspirantes a sucederlo y rechazó posibles escenarios de violencia como los ocurridos en 1994.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció por mantener protección a aspirantes a sucederlo y rechazó posibles escenarios de violencia como los ocurridos en 1994 pic.twitter.com/WBCRGBg1Ux — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 25, 2023

“Que todos los candidatos estén cuidados y periodistas estén protegidos, pero es realmente muy perverso adelantar lo que no quisiéramos que sucediera, el pronosticar que va a haber un crimen y que el presidente va a ser el responsable y todo por cuestiones políticas o politiqueras. Todo por la ambición del poder”, dijo.

AMLO reconoció labor de Joe Biden para demanda al gobernador de Texas

El presidente López Obrador reconoció que Joe Biden autorizara que el Departamento de Justicia de su país demandara al gobernador de Texas, Greg Abbott, por instalar una barrera en el río Bravo para impedir que migrantes ingresen a Estados Unidos desde México. La demanda solicita a la corte que obligue a Texas a retirar los 305 metros de boyas anaranjadas.

#EnLaMañanera | El presidente López Obrador reconoció que Joe Biden autorizara que el Departamento de Justicia de #EU demandara al gobernador de #Texas, Greg Abbott, por instalar una barrera en el río Bravo para impedir que migrantes ingresen a Estados Unidos pic.twitter.com/veikkJ3Gfk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 25, 2023

“Le agradecemos al presidente Biden, a la fiscalía y a los jueces una denuncia en contra del gobernador de Texas por instalar estas boyas, estas alambradas en el Río Bravo que están violando la soberanía como tratados internacionales”, destacó.

López Obrador niega persecución en contra de Xóchitl Gálvez

Al ser cuestionado sobre la aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez, el presidente dijo que no podía profundizar porque se encontraba "vetado".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dice que no hay persecución contra Xóchitl Gálvez tras criticarla constantemente en la mañanera y difundir contratos que ha tenido con dependencias gubernamentales y privadas. pic.twitter.com/Yji57M3ZX9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 25, 2023

"No hay persecución a nadie, no es mi fuerte la venganza, si hablé en su momento era porque consideré importante advertirle a la gente que querían echar a andar una estrategia como en otras ocasiones para engañar (...)", aclaró.

AMLO afirmó que el compromiso de saber la verdad sobre la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa

López Obrador reiteró el compromiso de destapar la verdad de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa para antes del final de su sexenio y aseguró que en otros gobiernos ya le hubieran dado "carpetazo" a ese tema.