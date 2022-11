Regalan a AMLO coyotas y tortillas de harina en la mañanera

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió un regalo de parte de uno de los asistentes a la mañanera de hoy.

Tras finalizar la conferencia matutina de hoy, AMLO recibió una bolsa que contenía alimentos provenientes de Sonora.

El presidente López Obrador aceptó el presente y dijo a la prensa que el regalo eran unas coyotas y tortillas de harina, típicas de ese estado de la República.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ recibe regalos durante su conferencia y da su pronóstico del partido que disputará México vs Arabia Saudita pic.twitter.com/Gltsmo6ify — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 30, 2022

Tras revisar la bolsa con las coyotas y las tortillas de harina, AMLO se retiró del Salón Tesorería donde el mandatario ofrecerá su conferencia de prensa todos los días.

Las coyotas sonorenses son un postre tradicional de ese estado, elaborado con harina de trigo y están rellenas de piloncillo.

Estos alimentos se suman a la lista de diversos regalos que AMLO recibe durante la conferencia de prensa.

AMLO cree que México le ganará a Arabia Saudita en Qatar

Al ser cuestionado sobre el partido de la Selección Mexicana en Qatar que enfrentará a Arabia Saudita, el presidente López Obrador dijo que México ganará por cuatro goles al país de medio oriente.

“Voy con México, 4-0", dijo antes de retirarse y viajar al estado de Veracruz.

#EnLaMañanera | Camino al partido entre #México y Arabia Saudita, el presidente @lopezobrador_ pidió a la Selección Mexicana ir para adelante y no bajonearse. Esto después de que el fin de semana la Selección Mexicana perdió el partido contra Argentina. pic.twitter.com/EqKs6yGbMr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

En días pasados, AMLO envió un mensaje a la Selección Mexicana, tras perder el encuentro contra Argentina, en el que les pidió seguir esforzándose en el último partido de la fase de grupos.

“Decirle a nuestros representantes de la Selección Mexicana de Futbol que esto no se acaba hasta que se acaba, que hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse, ¡ánimo!”, dijo durante la mañanera del 28 de noviembre.

En el encuentro contra Polonia, AMLO reconoció el partido de la Selección Mexicana y el rol que jugó Guillermo Ochoa para conseguir el empate.