¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 30 de noviembre

El 30 de noviembre, en la mañanera de AMLO se abordaron temas como la mañanera, la Alianza del Pacífico, además de la elección en el Banco de México (Banxico); este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

AMLO viajaría a Perú en diciembre

El Presidente dijo que viajaría a Perú el 14 de diciembre para entregarle a su homólogo de ese país, Pedro Castillo, la presidencia de la Alianza del Pacífico.

“Es muy probable que viaje a Perú el 14 de diciembre para la reunión de la Alianza del Pacífico. Nos reuniríamos en Perú el presidente de Chile, de Ecuador, vamos entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Pedro Castillo”.

#EnLaMañanera el presidente @lopezobrador_ informó que el próximo 14 de diciembre viajará a Perú para la reunión de la Alianza del Pacífico. pic.twitter.com/kfCJ64DWtE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 30, 2022

AMLO pide a youtubers fundamentos en acusaciones contra gabinete

En la mañanera, el presidente López Obrador pidió a los youtubers que acudan a la conferencia de prensa que al realizar señalamientos contra algún miembro de su gabinete, lo hagan con fundamento.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió a YouTubers que acuden a su mañanera realizar acusaciones a su gabinete con fundamentos sólidos pic.twitter.com/c3A9XHDko9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 30, 2022

AMLO responde a Corte sobre terna de Cofece

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al Presidente enviar a la brevedad la terna para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el mandatarios respondió en la mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió en su mañanera a la @SCJN que le ordenó enviar al Senado en máximo 30 días naturales, sus propuestas de candidatos a consejeros de la Comisión Federal de Competencia Económica pic.twitter.com/P3sxfs2rHq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 30, 2022

AMLO asegura que insitirá a EU sobre caso de "La Barbie"

El Presidente pidió al gobiernoestadounidense que aclare dónde está Égdar Valdez Villarreal, alias "La Barbie", ya que no hay claridad en la información.

"Está raro con este señor Villarreal que alguien da a conocer que ya no está en el registro de los presos y queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema", dijo.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ urgió al Gobierno estadounidense a que diga dónde está Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie" pic.twitter.com/78DRKiG6jU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 30, 2022

Regalan a AMLO coyotas y tortillas de Sonora



Tras finalizar la mañanera, AMLO rebicibió un regalo por parte de uno de los asistentes, se trataba de una bolsa que contenía coyotas y tortillas de harina de Sonora.

También dijo que en el partido entre México y Arabia Saudiata, la Selección Azteca derrotará 4-0 a Arabia en el mundial de Qatar.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ recibe regalos durante su conferencia y da su pronóstico del partido que disputará México vs Arabia Saudita pic.twitter.com/Gltsmo6ify — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 30, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

En la conferencia de prensa, AMLO habló de diversos temas como la Alianza del Pacífico y la terna que tiene que enviar a Cofece.