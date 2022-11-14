Este 13 de noviembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), festejó un nuevo cumpleaños y lo presumió a través de sus redes sociales, donde además de compartir momentos con su familia, también agradeció las muestras de cariño que recibió por parte de la gente y de algunas personalidades.

Acompañado por un video en el que mostró su pastel y algunos mariachis, de fondo se escuchó una canción entonada por los artistas Silvio Rodríguez y Niurka, quienes le cantaron las "Mañanitas" con una tonada distinta a la tradicional.

De igual forma recibió unas palabras de Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad de Cantabria, en España, quien recordó su última visita a México y recalcó su mensaje: “Andrés Manuel no es un problema, es la solución. Cada día estoy más convencido de esa afirmación”.

Se terminó el festejo de los 69. Hubo pastel, serenata de mis amores del pueblo, desde ayer, hasta la salida de la quinta. 1/2 pic.twitter.com/pfrzG5DaeQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 13, 2022

También agregó que recibió las felicitaciones de Evo Morales y Alberto Fernández, ex presidente de Bolivia y el actual dirigente de Argentina, a quienes también les extendió el agradecimiento.

“Se terminó el festejo de los 69. Hubo pastel, serenata de mis amores del pueblo, desde ayer, hasta la salida de la quinta”, escribió AMLO en sus redes sociales. “Agradezco las palabras de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, las de Evo; las de Alberto Fernández y la cancioncita de Silvio y Niurka y muchas felicitaciones, parabienes, bendiciones, que son correspondidas”.

AMLO estuvo con toda su familia para su cumpleaños 69

Previamente había dado a conocer que disfrutaba del fin de semana domingo en compañía de su familia, con Beatriz Gutiérrez Müller a la cabeza y sus hijos José Ramón, Andrés Manuel, Gonzálo Alfonso y Jesús Ernesto, además de sus nietos.

Entre pastel y serenata, AMLO celebró su cumpleaños: “Se terminó el festejo”|@lopezobrador_

“¡Gracias por las ‘Mañanitas’, felicitaciones, bendiciones y buenos deseos! ¡Amor con amor se paga!”, escribió el mandatario a primeras horas del día, justo después de compartir una fotografía junto a dos de sus nietos.

López Obrador cumplió 69 años y los festejó fuera de la Ciudad de México, por lo que no pudo estar en las “mega mañanitas” que le programaron en el Zócalo capitalino; sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para mandar distintos mensajes de agradecimiento a sus seguidores.