Diputados aprueban reforma de AMLO con nueva lista de enfermedades de trabajo

Durante la tarde de este miércoles 12 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Ley Federal del Trabajo, en la que solicita aumenta la lista de enfermedades de trabajo, pasando de 161 a 194 padecimientos.

Con 427 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, también se amplía de 409 a 524 la tabla de lesiones por riesgos laborales para evaluar incapacidades en su modalidad permanente; por lo que ahora el dictamen será turnado al Senado de la República para su validación.

Recibida desde el pasado mes de febrero, la lista de nuevas enfermedades incluye padecimientos como cáncer de origen laboral, ansiedad, estrés o incluso enfermedades al sistema respiratorio, como podría ser aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral, entre otros, pues no eran revisadas desde la creación de la ley en 1970.

🚨#ÚLTIMAHORA | La #CámaraDeDiputados recibió una iniciativa del presidente @lopezobrador_ que desaparece a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y abroga su #LeyOrgánica



La propuesta del Ejecutivo Federal se turnó a la Comisión de… pic.twitter.com/wb0RVRmhTY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 13, 2023

¿Qué enfermedades de trabajo se agregan por la reforma de AMLO?

En el grupo de patologías infecciosas y parasitarias, el número de enfermedades laborales pasaría de 21 a 41 padecimientos, incluyendo Covid 19; por otro lado, la endometriosis, que no tiene cura y que afecta a más del 60 por ciento de las mujeres, será considerada una enfermedad incapacitante.

“El grupo de enfermedades que registró un mayor aumento fue el de cáncer de origen laboral, que pasó de cuatro a 30 padecimientos diferentes. Se reconocen enfermedades como la ansiedad, trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, los asociados con el estrés, depresivos, que se han incrementado a nivel nacional, por lo que es necesario establecer acciones inmediatas para su prevención”, señalo la diputada del PAN, Leticia Zepeda Martínez, al fundamentar el dictamen.

De igual forma, la reforma laboral propuesta actualiza la tabla para la valuación de incapacidades permanentes por los riesgos de trabajo, pues se incorporan 115 nuevos tipos de lesiones, con lo que la lista pasaría de 409 a 524 conceptos para que un trabajador acceda a incapacidad permanente.

Diputados aprobaron de forma unánime nueva lista de enfermedades de trabajo

Esta tabla tiene como objetivo principal otorgar una pensión adicional al salario de la persona trabajadora, de acuerdo con la pérdida o disminución de su capacidad física residual limitada Dictamen aprobado por la Cámara de Diputados

Por otro lado, la reforma dispone que cada cinco años se revisarán y actualizarán las tablas tanto de enfermedades como de riesgos laborales, ya que tuvieron que pasar 53 años para que este listado fuera analizado por diputados en San Lázaro.

En síntesis, el grupo de enfermedades que se aumentaron fueron las siguientes:

