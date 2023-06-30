¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la celebración por los cinco años de que ganó AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó la presidencia hace cinco años, en las elecciones 2018. Ante esto, el mandatario realizará un festejo en el Zócalo Capitalino, donde invitó a todos los mexicanos y mexicanas a la celebración de la Cuarta Transformación, pero, ¿dónde y cuándo ver?

¿Cuándo será el festejo de AMLO a cinco años de haber ganado la presidencia?

La celebración de AMLO por haber ganado la presidencia hace cinco años se llevará a cabo el sábado 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). El mandatario refirió que desde 2018, el 1 de julio se convirtió en un día de celebración para el pueblo mexicano.

“Invito a todos porque fue el triunfo de todo un pueblo. Solo en votación fueron 31 millones de votos, mujeres, hombres; es la elección presidencial con más votos en la historia, por eso no se puede omitir una fecha así, es muy importante”, mencionó en conferencia de prensa matutina.

AMLO en la toma de protesta el 1 de diciembre de 2018|lopezobrador.org

¿A qué hora y dónde ver el festejo de AMLO en el Zócalo 2023?

La reunión convocada por el presidente López Obrador tiene cita a las 17:00 horas, pues se prevé que sea a esa hora cuando de un discurso por los cinco años de ser electo desde el balcón de Palacio Nacional.

El festejo de AMLO se puede ver desde las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca (FIA), además del minuto a minuto en el sitio.

¿Cuánto tiempo le queda a López Obrador de presidente?

El periodo presidencial es de seis años en el México moderno; sin embargo, AMLO sería el primer presidente que duraría menos en su gobierno, esto, a causa de una modificación a una reforma político-electoral en 2014.

Fue el pasado 10 de febrero de 2014 cuando la ley se modificó y esta adelanta la jornada electoral al primer domingo de junio, además de cambiar la fecha de toma de protesta del presidente electo para el 1 de octubre, según el artículo 83.

En ese sentido, AMLO saldrá de la silla presidencial el 1 de octubre de 2024; es decir, dos meses antes de lo establecido previamente a la reforma.