AMLO acepta invitacion de Fox para tomarse la foto de ex presidentes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aceptó la invitación de Vicente Fox, de tomarse la foto con otros cinco ex presidentes.

En la mañanera realizada desde Tijuana, Baja California, AMLO aseguró que aceptaría, ya que no tiene enemigos, sino adversarios políticos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ le responde al expresidente Vicente Fox y dice que se toma foto con sus antecesores inmediatos

“Hay que buscar la conciliación. Miren, amor y paz... Amor y paz, no pelearnos, no, no, no. Miren, que hasta el presidente Fox quiere que nos tomemos una foto”, dijo el mandatario entre risas.

AMLO incluso invitó a los ex presidentes a que acudan a Palacio Nacional para platicar.

“Sí, cómo no, cuando se pueda. Lo invito a Palacio, a los demás, a todos, que vayan allá, los invito. Los invito, a todos. Es que él invitó", dijo.

“Si lo invitó, lo que pasa que él también se invitó, entonces está doblemente invitado. Y claro, si quieren estar ahí, los invito a Palacio”, declaró el Presidente.

Vicente Fox invita a expresidente a tomarse la foto

El ex presidente Vicente Fox lanzó una invitación a través de redes sociales para que todos los ex mandatarios como él se reúnan para tomarse la foto en un lugar neutral. “Demostremos que México es primero”.

Sin embargo, usuarios de redes sociales criticaron que Fox se mencionó a él mismo en la invitación y dejó fuera a Enrique Peña Nieto y reiteró el supuesto error en otra publicación citando su tuit. “Presente. Acepto el reto. Presidente Vicente Fox Q.”.

PRESENTE!!

Acepto el reto!!

PRESENTE!!

Acepto el reto!!

Presidente Vicente Fox Q.

Entre los presidentes que Vicente Fox invitó se encuentran AMLO, además de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortaria, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, quienes hasta el momento no se han pronunciado sobre la invitación de Fox, excepto López Obrador.