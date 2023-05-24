“Ya se está serenando Don Goyo": AMLO sobre actividad del Popocatépetl
En conferencia mañanera, AMLO informó que hay brigadas de la Secretaría de la Defensa ayudando en limpieza por la ceniza del volcán Popocatépetl.
En la conferencia mañanera de este 24 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reportó que permanece la caída de ceniza del volcán Popocatépetl; sin embargo, destacó que el semáforo de alerta se mantiene en Amarillo Fase 3.
"Parece que Don Goyo se está serenando, aunque todavía emite ceniza, estamos muy pendiente de todo también de los pobladores de la zona del volcán, sobre todo de Puebla", indicó.
En Palacio Nacional, AMLO reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó un operativo de más de 7 mil elementos para apoyar a la población e informó que están ayudando en el retiro de ceniza del volcán.
Dijo que están revisando las vías de evacuación y la instalación de albergues para cuando sea necesario.
"Ya hay un plan con ese propósito, además de estar pendientes para estar revisando las vías de evacuación y la instalación de albergues cuando se requiera, se necesite, pero decirles también que no se alarmen, que sigue el semáforo amarillo fase 3, porque hay muchas mentiras y si le preocupa la gente. Vamos a estar pendientes informando sobre esto".
#EnLaMañanera | Reporta el presidente @lopezobrador_ que permanece la caída de ceniza del volcán #Popocatépetl aunque insiste que las evacuaciones son un plan lejano pic.twitter.com/SuS74yK9Ux— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 24, 2023
¿Cuál ha sido la acividad del volcán Popocatépetl este 24 de mayo?
De acuerdo al informe del Cenapred, Don Goyo ha registrado en las últimas 24 horas: 10 exhalaciones con vapor de agua, gas y ceniza; mil 066 minutos de tremor y expulsión de material incandescente a corta distancia del volcán; dos explosiones. El Semáforo de Alerta Volcánica permanece en amarillo fase 3.
#VIDEO | Imágenes de la actividad del #Popocatépetl 🌋esta madrugada.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 24, 2023
Así se vio desde #Tlamacas, #Edomex.
Vía: #CENAPRED pic.twitter.com/FVzoSe9q35
¿Cuáles son las recomendaciones por la caída de ceniza del Popocatépetl?
Miriam Úrzua, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, hizo algunas recomendaciones ante la caída de ceniza de Don Goyo:
La titular de la @SGIRPC_CDMX, Miriam Urzúa, comparte algunas recomendaciones a los capitalinos ante la caída de ceniza por la actividad del #Popocatépetl pic.twitter.com/lucJM58mWl— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 23, 2023
- Cubrir boca y nariz con un pañuelo o cubrebocas
- No realizar actividades al aire libre
- Mantener a los animales de compañía en un lugar interno
- Barrer o retirar la ceniza en una bolsa
- No utilizar agua para remover la ceniza
- Cerrar ventanas y puertas
El Cenapred reitera la recomendación de no ascender al cráter del volcán, toda vez que existe la posibilidad de que ocurran explosiones que implican la emisión de fragmentos incandescentes.