“Ya se está serenando Don Goyo": AMLO sobre actividad del Popocatépetl

En la conferencia mañanera de este 24 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reportó que permanece la caída de ceniza del volcán Popocatépetl; sin embargo, destacó que el semáforo de alerta se mantiene en Amarillo Fase 3.

"Parece que Don Goyo se está serenando, aunque todavía emite ceniza, estamos muy pendiente de todo también de los pobladores de la zona del volcán, sobre todo de Puebla", indicó.

En Palacio Nacional, AMLO reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó un operativo de más de 7 mil elementos para apoyar a la población e informó que están ayudando en el retiro de ceniza del volcán.

Dijo que están revisando las vías de evacuación y la instalación de albergues para cuando sea necesario.

"Ya hay un plan con ese propósito, además de estar pendientes para estar revisando las vías de evacuación y la instalación de albergues cuando se requiera, se necesite, pero decirles también que no se alarmen, que sigue el semáforo amarillo fase 3, porque hay muchas mentiras y si le preocupa la gente. Vamos a estar pendientes informando sobre esto".

#EnLaMañanera | Reporta el presidente @lopezobrador_ que permanece la caída de ceniza del volcán #Popocatépetl aunque insiste que las evacuaciones son un plan lejano pic.twitter.com/SuS74yK9Ux — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 24, 2023

¿Cuál ha sido la acividad del volcán Popocatépetl este 24 de mayo?

De acuerdo al informe del Cenapred, Don Goyo ha registrado en las últimas 24 horas: 10 exhalaciones con vapor de agua, gas y ceniza; mil 066 minutos de tremor y expulsión de material incandescente a corta distancia del volcán; dos explosiones. El Semáforo de Alerta Volcánica permanece en amarillo fase 3.

¿Cuáles son las recomendaciones por la caída de ceniza del Popocatépetl?

Miriam Úrzua, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, hizo algunas recomendaciones ante la caída de ceniza de Don Goyo:

La titular de la @SGIRPC_CDMX, Miriam Urzúa, comparte algunas recomendaciones a los capitalinos ante la caída de ceniza por la actividad del #Popocatépetl pic.twitter.com/lucJM58mWl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 23, 2023

Cubrir boca y nariz con un pañuelo o cubrebocas

No realizar actividades al aire libre

Mantener a los animales de compañía en un lugar interno

Barrer o retirar la ceniza en una bolsa

No utilizar agua para remover la ceniza

Cerrar ventanas y puertas

El Cenapred reitera la recomendación de no ascender al cráter del volcán, toda vez que existe la posibilidad de que ocurran explosiones que implican la emisión de fragmentos incandescentes.