AMLO se disculpa con diputada Salma Luévano por decirle “señor vestido de mujer”

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que abrirá su cuenta de TikTok y su primera colaboración con la red social, no lleva baile, pero sí una disculpa a la diputada trans Salma Luévano, de quien se refirió como “señor vestido de mujer”.

“Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestido de mujer, yo soy muy respetuoso y creo en la libertad. Si opiné de este tema es que considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad, ofrecer una disculpa a la compañera, enviarle un abrazo a esta compañera, así empezamos con el TikTok”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrirá su cuenta de #TikTok y su primera colaboración con la red social no será un baile pero sí una disculpa a la diputada Salma Luevano https://t.co/UWoeXye2k4 pic.twitter.com/DAkzGNmg7w — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2024

AMLO se refiere a diputada Salma Luévano como “señor vestido de mujer”

Cabe destacar que el presidente López Obrador recibió críticas después de sus comentarios durante la conferencia matutina del pasado lunes 8 de enero, pues habló acerca de un video que se viralizó en redes sociales donde se le ve dándole un beso a la diputada.

Algunas personas señalaron que el morenista, al percatarse de que es una diputada trans, supuestamente se alejó; sin embargo, esto fue negado por el mismo presidente, así como Salma Luévano.

“Criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia, nada más que eso afortunadamente no sale. Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano (...)".

"AMLO":

Por referirse como 'señor vestido de mujer' a la diputada trans, Salma Luévano. pic.twitter.com/U4nglP5zR2 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 8, 2024

Salma Luévano acepta disculpa de AMLO

Por su parte, la diputada Luévano afirmó que el presidente sabe que es una mujer trans, además de que hay un respeto mutuo e intentó calmar las acusaciones transfóbicas hacia el presidente. Esto, a través de un video a través de sus redes sociales donde dijo que le solicitó una audiencia para hablar de la agenda y deuda histórica con la comunidad LGBTTTIQA+.

“Hoy el presidente @lopezobrador_ me ofreció una disculpa por malgeneralizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas”, dijo en un tweet.