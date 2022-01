“Ya salimos del contagio": AMLO reaparece en la mañanera

A siete días de haber dado positivo a Covid-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció hoy en su conferencia de prensa mañanera y aseguró que ya salió de este segundo contagio.

Al encabezar la conferencia mañanera desde el Palacio Nacional y con la voz ya sin ronquera, el mandatario aseguró que todo salió bien y admitió que la variante omicron es mucho más contagiosa que la Delta.

“Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación, esto es bueno para que no nos espantemos”, dijo López Obrador .

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que se encuentra bien tras contagiarse de #Covid_19 regresa a sus actividades presenciales pic.twitter.com/NrgzjyPuIa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 17, 2022

Señaló que “de todas formas hay que cuidarnos, evitar contagios porque eso sí, se trata de variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa. Están creciendo mucho los contagios en el país pero no así las hospitalizaciones y lo más importante no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante”.

AMLO destacó que otro elemento que ayuda mucho es la vacuna y el refuerzo.

No dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, porque también con esa vamos a lo seguro, son menos los síntomas y no nos agravamos

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró es que la variante ómicron no tiene la misma gravedad que delta pic.twitter.com/63V9ElFMGj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 17, 2022

Agradece AMLO apoyo del pueblo

En su primera aparición pública y en persona, el mandatario agradeció el apoyo del pueblo ante su segundo contagio de Covid-19, así como a los mandatarios de otros países que le expresaron su solidaridad.





“Le agradezco a toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud: Amor con amor se paga, es recíproco, yo quiero mucho al pueblo de México y mucha gente me quiere, se preocupa por la situación de mi salud, agradecerles a todos por las muestras de afecto y solidaridad”, indicó.

También a los presidentes, mandatarios de países extranjeros que expresaron su solidaridad con su estado de salud.

“Vamos hacia adelante, a seguir trabajando de tiempo completo porque estuve trabajando pero no es lo mismo, cuando no tiene uno el contagio, ya puede uno volver a todas las actividades y tener reuniones presenciales que no se pueden tener cuando se padece del Covid”, insistió.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ agradeció las muestras de apoyo que recibió durante su aislamiento pic.twitter.com/ZvqLTTAtj8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 17, 2022

¿Cómo vivió AMLO el contagio de Covid-19?

Al ser cuestionado sobre los pormenores de su enfermedad, AMLO indicó que tuvo síntomas leves, no tuvo calentura, fue muy buena la oxigenación, arriba de 90, no tuvo malestar de cuerpo, dos días ronquera y ardor en la garganta.

“Mi tratamiento consistió en cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, eso lo recomiendan los médicos, paraetamol dos días, nada más, cuando tuve un poco de malestar no quise tomarlo más tiempo, pero con eso fue suficiente, miel, para la garganta, aunque está caro el limón prociraba yo no ponerle tanto”, señaló.

Se refirió a los remedios caseros de los cuales algunos se burlan, como el Vaporub, pero insistió en que ayuda, sobre todo porque “a todos nis gusta que nos acaricien, que nos den una talladita en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies, a los niños, a los adultos, a todos, siempre y cuando quien está haciendo la caricia ya esté libre de covid”.