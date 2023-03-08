AMLO recomienda que las manifestaciones sean pacíficas este 8M

En la conferencia mañanera, de este miércoles 08 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó que las manifestaciones que se llevarán a cabo en el país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 8M, sean pacíficas y en paz.

“Van a haber movilizaciones de protestas ejerciendo el derecho que tenemos nosotros de manifestarnos, solo recomendar que se actué de manera pacífica, sin violencia, pero está garantizado en todo el país el derecho de manifestación”.

En Palacio Nacional, AMLO recordó que en México se garantiza el derecho a la libre manifestación por lo que pidió que no haya violencia durante las marchas 8M que se realizarán.

El presidente aseguró que en nuestro país se ha avanzando mucho en favor de los derechos de las mujeres.

“Nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres.﻿ En México hay un movimiento en favor de los derechos de las mujeres, y las mujeres han venido abriendo paso tanto en las luchas cotidianas que tienen que ver con su trabajo, en sus familias, en el papel que desempeñan en sus pueblos, como también las que actúan en el servicio público”

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer transcurran en #paz pic.twitter.com/Qyl3IJdTNC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 8, 2023

AMLO presume que 13 millones de mujeres son beneficiadas con programas sociales

Durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador se solidarizó con la lucha de las mujeres para defender sus derechos, y aseguró que en los programas sociales de su administración hay una gran cantidad de beneficiadas.

"Decir que de 25 millones de personas beneficiadas con los programas del bienestar, 13 millones son mujeres, en las becas que son alrededor de 11 millones la mayoría mujeres, en la pensión de adultos mayores la mayoría mujeres".

Destacó el papel de la mujer en la actualidad y recordó que hay más mujeres “en los cargos decisivos”.

“Hasta en trabajos que antes sólo eran de hombres los predominantes, aunque siempre ha trabajado el hombre, la mujer y la familia en la agricultura, cada vez (hay) más mujeres. En Sembrando Vida y Producción para el Bienestar”.