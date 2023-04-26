AMLO no estará presente en reunión con 20 gobernadores en Palacio Nacional

Durante la conferencia mañanera, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no estará presente en la reunión con 20 gobernadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), prevista para este miércoles 26 de abril en Palacio Nacional.

"Fue una reunión que había sido convocada a finales de la semana pasada, un ejercicio que se divide en dos bloques, el día de hoy estarán presentes seguramente 20 gobernadores (...) Es una reunión de trabajo, originalmente estaba programada con el señor presidente", aseguró Adán Augusto López.

En ese sentido, aseguró que está previsto que se toque el tema de la estrategia nacional de seguridad. Al ser cuestionado de si el presidente saldría a dar un mensaje en video, dijo que no está previsto.

Adán Augusto López



Se prevé que AMLO regrese a actividades antes del fin de semana tras contagiarse de Covid-19

Al hablar sobre el estado de salud de AMLO, el secretario de Gobernación afirmó que este se encuentra mejorando y se prevé que para antes del fin de semana regrese a sus actividades ordinarias.

Cabe destacar que durante la mañanera del pasado martes 25 de abril, el Doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, habló acerca del avance del presidente. Aseveró que los síntomas que tenía eran fiebre y cansancio; sin embargo, con el descanso se encontraba mejorando, en ese sentido, descartó problemas del corazón.

#EnLaMañanera | Durante reunión la reunión con gobernadores no habrá mensaje del presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/YDcjiMgBLY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 26, 2023

AMLO se contagia por tercera ocasión de Covid-19

Fue en la tarde del pasado domingo 23 de abril que AMLO dio a conocer de su contagio de Covid-19 a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, dio a conocer que a causa de esto, tendría que suspender su gira por Yucatán, pues se resguardaría unos días. Dejó al secretario de Gobernación como el encargado de presidir las conferencias matutinas; sin embargo, no dijo cuál sería la fecha tentativa de su regreso.

Tras esta noticia, se dieron fuertes rumores de que el mandatario se encontraba delicado de salud; sin embargo, esto fue desmentido por Jorge Alcocer y el mismo secretario de Gobernación.