Tengo buena opinión y ojalá lo aprueben: AMLO sobre Carlos Joaquín

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confió en que el Senado ratifique a Carlos Joaquín González, ex gobernador de Quintana Roo, como embajador de México en Canadá.

Durante la mañanera de hoy, el Presidente recibió el cuestionamiento sobre el nombramiento de Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá, sin embargo, López Obrador dijo tener “otros datos” sobre la gestión del exgobernador de Quintana Roo, aseguró que hizo bien su trabajo, incluso destacó el apoyo que obtuvo.

“Va a ser el Senado el que va a decidir, yo tengo otros datos. Somos libres, creo que el exgobernador hizo buen su trabajo. Él nos apoyó en todos los programas que se iniciaron, ahora con más confianza con Mara, pero los dos se han portado muy bien”, opinó AMLO.



Retrasan nombramiento de Carlos Joaquín como embajador en Canadá

Ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión retrasó el nombramiento de Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá.

Será hasta el 5 de enero cuando se reanuden las sesiones en la Comisión Permanente, por lo que la Cumbre de Líderes de América del Norte se realizaría sin embajador en Canadá.

En septiembre pasado, AMLO dio a conocer que el entonces gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín, sería propuesto para ser embajador de México en Canadá.

El mandatario explicó que el propósito de colocar a Carlos Joaquín González es que permitirá impulsar el turismo en Canadá.

Sobre otros nombramientos como embajadores, AMLO reveló que Jesusa Rodríguez, quien fue propuesta como embajadora en Panamá, rechazó el nombramiento.

#EnLaMañanera | Después de que Jesusa Rodríguez rechazó ser embajadora de México en #Panamá ya hay nuevo nombramiento, así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/w0LvNggM8g — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 22, 2022

“No aceptó ella, es que está muy contenta en México con todo lo que está haciendo de protección al medio ambiente y se va de embajador si aprueba de embajador Alejandro Bichir", declaró.

Alejandro Bichir tiene experiencia como director en el teatro y es padre de los actores Demián, Bruno y Odiseo Bichir.