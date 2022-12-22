¿De qué trato la mañanera de AMLO? Resumen del 22 de diciembre

El 22 de diciembre en la mañanera de AMLO se dieron a conocer el avance de seguridad en Quintana Roo y el reporte Cero Impunidad; este es el resumen de la conferencia transimitida desde Chetumal, Quintana Roo.

Reporte de Cero Impunidad

De acuerdo con Ricardo Mejía, se registraron X detenciones del 7 mil 141 detenciones, de las cuales 6 mil 964 se presentaron ante el Ministerio Público.

Entre las detenciones y vinculaciones a proceso destacan la de El Borrego, del CJNG y la vinculación del proceso de los implicados en el asesinato de un juez de control en Zacatecas.

Golpe al CJNG en Jalisco y Nayarit

En la mañanera de AMLO se destacó la detención de dos principales operadores del Cárte Jalisco Nuevo Generación (CJNG).

Ricardo Mjejía destacó que se trata de "Tony Montana", en Zúñiga, Jalisco, hermano de Antonio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder de esta organización criminal. También destacó la detención de Jaime René, "El Borrego", operador del CJNG en Tepic, Nayarit.

#EnLaMañanera | La detención del narcotraficante Antonio Oseguera, alias "Tony Montana" que se produjo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco ocurrió tras un careo de fuerzas federales , así lo informó @RicardoMeb subsecretario de Seguridad pic.twitter.com/dQ62CfxE99 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 22, 2022

AMLO acusa corrupción en medicamentos en Chetumal

El presidente López Obrador indicó que previo a su mandato en Chetumal había una "operación criminal" sobre los medicamentos y aseguró que por ello están en contra de su administración porque comenzó a desbaratarla.

"Había un cartel de las medicinas y 10 políticos que no eran dueños de laboratorios ni distribuidores de medicamentos y le vendían al gobierno más de 100 mil millones de gobierno".

#EnLaMañanera | Desde Chetumal, el presidente @lopezobrador_ dijo que antes de que asumiera el poder había medicamentos porque había una operación que consideró criminal pic.twitter.com/Re2WZ2lanp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 22, 2022

AMLO garantiza protección a familia de Pedro Castillo

El Presidente explicó que la familia de Pedro Castillo recibió asilo en la embajada en Perú y prometió hacer valer el asilo que se solicitó.

"Bienvenidos a México, aquí los vamos a cuidar y a proteger y hacer valer el derecho de asilo, lo demás es un asunto del Perú, hemos dado nuestro punto de vista", dijo.



AMLO responde a ministro de Perú que pidió no entrometerse

López Obrador respondió al primer ministro de Perú, quien pidió que se abstuviera de opinar sobre los temas de la política interior.

“Sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México, son racistas, clasistas y muy corruptos”, indicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió a Alberto Otárola, primer ministro de Perú, quien solicitó al presidente López Obrador detenga sus intromisión en temas que sólo competen al país sudamericano. pic.twitter.com/m1eDfCJLof — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 22, 2022

AMLO apoya propuesta de Carlos Joaquín como embajador



El mandatario espera que los legisladores aprueben el nombramiento de Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá, pues a pesar de las críticas dijo que hizo un buen trabajo como gobernador de Quintana Roo y lo apoyó para que se distirbuyeran los programas sociales.



¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?



El presidente López Obrador abordó el tema de la situación en Perú y sobre el combate a la corrupción en sectores como el de salud, sobre la compra de medicamentos.