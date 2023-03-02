¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 02 de marzo

En la mañanera de AMLO del jueves 02 de marzo de 2023 se abordaron temas como: los trabajos en el IMSS, remesas y apreciación del peso mexicano. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia matutina de AMLO.

AMLO presenta nuevo plan antiinflacionario

El presidente AMLO anunció un nuevo plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento con el intercambio económico comercial con países de América Latina y contó que el día de ayer tuvo llamadas con algunos presidentes como Lula Da Silva, de Brasil, Gustavo Petro, de Colombia, Alberto Fernández, de Argentina, entre otros.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ admitió que el reto de su gobierno es reducir la #Inflación pic.twitter.com/KjC11UpjQA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 2, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre una posible investigación en contra de Felipe Calderón?

El presidente AMLO aseguró que no tiene información acerca de una denuncia especial contra el expresidente Felipe Calderón. "Ya ustedes saben que nosotros no vamos a presentar una denuncia así porque hicimos el compromiso de que se le tenía que preguntar a la gente y eso se hizo, una consulta", detalló.

¿Qué dijo AMLO sobre reforma al Poder Judicial?

AMLO descartó una reforma al Poder Judicial, pues mencionó que esa será una tarea del futuro presidente. En ese sentido, reiteró que existe una corrupción en los tres poderes; sin embargo, en el Legislativo ya ha habido cambios.

¿Qué dijo AMLO sobre cese de Edmundo Jacobo?

Después de que en la madrugada de este jueves entrara en vigor el Plan B de la Reforma Electoral, uno de los cambios inmediatos fue la salida de Edmundo Jacobo, ahora exsecretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

AMLO mencionó: "A lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia, se le olvida que no vivimos en una monarquía, un cargo como el que él desempeñaba era innecesario y hay que ahorrar".

Cabe destacar que el INE presentó una impugnación en el Tribunal Electoral sobre el cese de Edmundo Jacobo.

#EnLaMañanera | Tras la muerte de cinco jóvenes que presuntamente pertenecían al Cártel del Noreste y que murieron a manos del #EjercitoMexicano por negativa a detenerse, el presidente @lopezobrador_ insistió en que debe existir investigación por parte de Fiscalía pic.twitter.com/6xxnWmYCiV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 2, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre impunidad para militares en Nuevo Laredo?

Con relación a la supuesta ejecución de cinco civiles a manos de militares en Nuevo Laredo, AMLO mencionó que no habrá impunidad para nadie.

"Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de ‘mátalos en caliente’, eso no", dijo AMLO.

En ese sentido, aclaró que está actuando la Secretaría de la Defensa.