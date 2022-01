AMLO regresa a Palacio Nacional tras someterse a un cateterismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró sentirse contento de volver a Palacio Nacional, luego de que este viernes le practicaron un cateterismo en el Hospital Central Militar.

“Me da mucho gusto informarles que ya salí del hospital, ayer ingresé para que me hicieran un cateterismo, una exploración en las arterias, en el corazón”, explicó el mandatario en un video que compartió en sus redes sociales.

Recordó que hace ocho años le dio un infarto y desde entonces periódicamente se realiza un chequeo médico y toma medicamentos para tener controlada la presión.

“Fui al hospital hace 15 días, me hicieron la prueba de esfuerzo y los médicos decidieron que tenían que hacerme un cateterismo, ya estaba todo programado pero me contagié de Covid-19 y tuve que esperar”, explicó el jefe del Ejecutivo.

AMLO expuso que este viernes 21 de enero, después de la conferencia mañanera, asistió a una cita con los cardiólogos Patricio Ortiz y Luis Enrique Beruño, quienes le dieron una atención “muy especial”.

“Ayer llegué al hospital, me hidrataron, estuve unas horas y luego me intervinieron con el cateterismo , es una sonda que recorre las arterias en el corazón y finalmente decidieron no poner ningún stent”, dijo AMLO.

Ya estamos de regreso en Palacio Nacional. Dicen los médicos que podemos seguir trabajando con intensidad en beneficio del pueblo y de la nación. pic.twitter.com/0nASfdB61c — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 22, 2022

Desde Palacio Nacional, aseguró que los médicos “encontraron que estaban bien las arterias, sin obstrucción y tardaron media hora en todo el proceso”. Posteriormente lo llevaron a una habitación donde pasó la noche.

“Ya estoy de nuevo aquí en Palacio Nacional, ya muy tranquilo y pues muy contento porque tenemos que consumar la transformación, ya hemos avanzado, yo creo que ya sentamos las bases para que ya no se permita la corrupción y que se voltee a ver a los pobres”, agregó.

Nos falta un tramo hasta septiembre de 2024, si hace lo dispone el creador, la ciencia y la naturaleza, tenemos que entregar la banda presidencial y concluir lo que tenemos todavía en proceso.

Después de la aparición de AMLO en Palacio Nacional, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller compartió en su cuenta de Instagram una fotografía al lado del mandatario, con un breve mensaje: “sano y salvo”.

AMLO confirma que podrá retomar sus giras por el país

AMLO dio a conocer que tiene un testamento político para garantizar la gobernabilidad, ya que afirmó no poder dirigir al país sin tener en cuenta la posibilidad de morir.

“No puedo actuar con responsabilidad, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión y mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida”, explicó.

Finalmente, reconoció que tenía deseos de regresar a las giras por el país y su condición de salud lo impedía. Sin embargo, los médicos ya lo autorizaron para hacer su vida normal.

“Me puedo aplicar a fondo, hay precedente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios y la transformación”, concluyó el presidente.