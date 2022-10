Tengo achaques, pero vamos a terminar con la transformación: AMLO

Durante su gira por Oaxaca, el Presidente de México, Andrés Manual López Obrador (AMLO), volvió a reconocer sus problemas de salud; sin embargo, aseguró que a pesar de su estado, no le impedirá terminar con la transformación de México.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), viajó a Oaxaca para asistir a la inauguración de una sucursal del banco del Bienestar.

Al evento también asistieron algunos funcionarios como Luis Cresencio Sandoval, el Secretario de Defensa Nacional, el gobernador Alejandro Murat, entre otros.

Inauguración del Banco del Bienestar sucursal Mitla, Oaxaca https://t.co/0czqiutPTK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 2, 2022

Piden a AMLO gobernar otros seis años más

Durante el evento, se le pidió a AMLO continuar siendo el Presidente de México por otros seis años más; sin embargo, la respuesta de Andrés Manuel sorprendió a la audiencia, ya que sin ningún problema, volvió aceptar sus problemas de salud, viéndolos como algo completamente natural.

“No, ya eso no, porque sufragio efectivo, no reelección (…) Además, tiene razón mis adversarios, ya tengo bastantes achaques, ya estoy chocheando, pero con lo que me queda de fuerza, vamos a terminar la transformación de México”, expresó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Hoy nos comunicamos con el pueblo de Mitla, Oaxaca, mediante mensajes y afectos de ida y vuelta. Esta es mi mejor medicina.https://t.co/wKqnwhEo0J pic.twitter.com/qWzSZdbXHu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 2, 2022

AMLO aclaró su estado de salud durante la mañanera del viernes

Con una canción de Chico Ché, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) despejó dudas acerca de su estado de salud y aseguró que actualmente se encuentra bien, ya que, informó que suele consultar médicos de forma periódica.

“Me siento bien. Estoy pendiente, me reviso cada tres o cuatro meses, depende de cómo me sienta (…) Lo más delicado pues es la hipertensión, pero a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio y cuidar también los riñones”, declaró el Presidente de México.