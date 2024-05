“No hay más violencia, hay más homicidios": AMLO reconoce que no han podido bajar cifras

Este lunes 6 de mayo, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este reconoció que su gobierno no ha podido bajar el número de homicidios en su sexenio. Esto, después de que, tan solo de lunes a domingo, se contabilizaran 233 asesinatos, siendo Guanajuato y Estado de México (Edomex), los estados más afectados.

“Te diría primero, no hay violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que los sexenios anteriores. Al menos secuestros y delitos del orden federal, menos. Donde nos ha costado más es en homicidios porque se crearon bandas”, señaló.

El presidente destacó que las “bandas” de la delincuencia organizada a las que se están enfrentando desde su gobierno fueron creadas durante el periodo neoliberal e insistió en que su estrategia de seguridad consiste en combatir la corrupción, a diferencia de sus opositores “que quieren resolverlo a la fuerza”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció que su gobierno NO ha podido disminuir el número de homicidios que en algunos días ha rebasado la cifra de 100 aunque justificó que en México se percibe como un país segurohttps://t.co/YSOvsRhmMF pic.twitter.com/0zhX89eYzy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 6, 2024

Aunado a ello, apuntó que se redujeron en 22% los índices de asesinatos en la actual administración, en comparación con el sexenio anterior: “Ahí las cuentas que nos hacen, parten del número de homicidios en el sexenio y se olvidan de cómo encontramos, o como nos dejaron el país en cuanto a violencia. Aquí están, peor no (está el número de homicidios ahora), no, no, no”, dijo.

Domingo 28 de abril, día con más homicidios

El domingo 28 de abril se consolidó como el día más violento de 2024, con 103 homicidios, según los reportes que diariamente realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además cada día se registran en promedio 95 homicidios en México, es decir, un asesinato cada 1:15 horas.

Número de homicidios en sexenios anteriores

Los homicidios alcanzados en el sexenio de López Obrador ya rompieron el récord del sexenio más violento en la historia reciente de México. Pues quien se llevaba este título era Enrique Peña Nieto durante su gobierno de 2012 a 2018, contabilizando 157 mil 158 homicidios.

En el periodo de Felipe Calderón hubo 121 mil 613 homicidios, mientras que en el de Vicente Fox 60 mil 162 homicidios. Hasta el corte del 5 de mayo del presente año 2024, van 186 mil 138 homicidios en el sexenio de López Obrador.

#MéxicoDeLuto | Este fin de semana en #Mexico se registraron 169 #homicidios.



Los estados con mayor número de crímenes fueron #Guanajuato con 25, #Edomex con 15, así como Guerrero y Puebla con 10 cada uno. pic.twitter.com/z6EjRXkKxg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 6, 2024

¿Cuántos homicidios hubo en los últimos seis años?

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estas son las cifras de homicidios de los últimos seis años: