AMLO dice que ciudadanos le piden reelegirse como presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que durante las giras que realiza por diferentes estados del país los ciudadanos no solo le agradecen por las acciones de su gobierno, también le piden que busque la reelección.

Al ser cuestionado en la conferencia en Palacio Nacional sobre la falta de cercanía con los ciudadanos, el jefe del Ejecutivo dijo que durante su recorrido por Villahermosa, Tabasco, por la construcción de la refinería de Dos Bocas, los ciudadanos le solicitaron repetir como presidente de la República.

AMLO bromeó y aseguró que ya está chocheando por lo que gobernará soloa hasta 2024 y después se jubila y recordó que no es partidario de la reelección.

Y voy a decir otra cosa que les va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. ‘Reelíjase, reelíjase.’ Les decía: No, ¿Qué no ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista?, ya hasta el 24 y me jubilo

Ante los cuestionamientos, AMLO aprovechó para narrar su fin de semana, pues recordó que debido al proceso electoral en curso tuvo que suspender sus eventos públicos.

“Subí a una camioneta y fui planta por planta. Me bajaba, tomaba fotos. No vaya a ser que por esto me cepille el INE. Sólo les pedía: no las suban”, describió el jefe del Ejecutivo.

AMLO dice que le quedan seis años de gobierno

En la conferencia del miércoles, AMLO dijo que todavía le quedan seis años de gobierno, lo que en un principio sorprendió a más de uno, pero después el mandatario federal explicó la razón.

Me quedan todavía seis años, porque formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble, son seis

López Obrador afirmó que seguirá trabajando 16 horas diarias como lo ha venido haciendo para tener más tiempo.

¿Qué dice la Constitución sobre la reelección del Presidente de la República?

El artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el mexicano que ejerza el cargo de Presidente de la República no podrá reelegirse en el cargo.

“El presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”, indica.