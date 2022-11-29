AMLO alista enviar una reforma de austeridad republicana

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que antes de que concluya su mandato enviará una reforma de austeridad republicana, pues dijo que no puede haber funcionarios que ganen más que el presidente del país.

En la mañanera de hoy, López Obrador explicó que aunque existe la Ley Federal de Austeridad Republicana, algunos funcionarios interpusieron amparos como algunos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ estudia enviar una iniciativa para que se establezca la austeridad Republicana en el país pic.twitter.com/eLA1dBA7nN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

“Enviaré una iniciativa de Austeridad Republicana, no se vale que con amparos y triquiñuelas legaloides estén ganando más de lo que gana el Presidente”, por sueldos de consejeros del INE.

El objetivo de la reforma de la austeridad republicana, dijo AMLO, es evitar que cualquier funcionario gane más que el Presidente de la República.

¿Qué es la austeridad republicana?

En noviembre de 2019 entró en vigor la Ley Federal de Austeridad Republicana con la que se busca combatir “la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

En las mañanera se reveló una lista de los funcionarios que ganan más que el Presidente de la República, entre ellos se encuentran magistrados, ministros y consejeros electorales, además de comisionados de organismos autónomos.

Magistrado presidente de la Sala Superior: 286 mil 500

Un ministro de la Suprema Corte: 284 mil 500

La gobernadora del Banco de México (Banxico): 248 mil 500

El consejero del INE: 240 mil 500

Cofece: 206 mil 500, aunque la titularidad está vacante.

Comisionado presidente del IFT: 197 mil 700

Comisionada presidenta del INAI: 151 mil 300

Titular del Inegi: 149 mil 700

Titular de la FGR: 146 mil 600