Oposición celebra sepultura del Plan B por parte de la Corte

Después de que la Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto el Plan B electoral del gobierno federal, políticos de la oposición celebraron y calificaron el fallo como una victoria para la democracia.

En su cuenta de Twitter, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que el fallo que declara la inconstitucionalidad del llamado Plan B “es una lección para que se respeten los procesos legislativos y la Constitución”.

Y así lo refrendó el coordinador del PRI, en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, “hay que recordar que cuando llegamos a la cámara estamos para escuchar, debatir y que es un proceso dialectico en el cual uno puede ir cambiando y formando su voto durante el debate, esto no se respetó, se votaban cosas que no estaban en la Gaceta Oficial, se cambiaban dictámenes, en fin, ya no nos preocupemos, la Corte tumbo todo”.

MC y PAN también celebran resolución de la Corte

Para unos, como Salomón Chertorivski, vicecoordinador de MC en la Cámara de Diputados anunció que festejara con cerveza en mano.

“Es una gran noticia saber que tenemos una Suprema Corte de Justicia seria que cuida y protege el proceso legislativo. Es un gran día, hay que celebrarlo, yo al ratito sí destapare una cerveza”, señaló el diputado emecista.

En el PAN también echaron las campanas al vuelo.

El diputado panista Humberto Aguilar Coronado, dijo que sobre aviso no había engaño y los ministros concretaron la advertencia que se le hizo a Morena de inconstitucionalidad de la reforma electoral del presidente López Obrador.

“Es un triunfo de la legalidad, es un triunfo para respetar la constitución y es un triunfo porque estamos defendiendo la democracia”, señaló el diputado del PAN.