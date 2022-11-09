AMLO y Sheinbaum garantizan Zócalo para marcha contra Reforma Electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, garantizaron a la oposición que el Zócalo esté libre para la marcha convocada para el domingo en contra de la Reforma Electoral.

En la mañanera de hoy, el Presidente López Obrador explicó que había reclamos por parte de la oposición, ya que se afirmó que la marcha del domingo no podría llegar al Zócalo debido a la presencia de un evento deportivo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que este domingo estará libre el #Zócalo capitalino que es la sede de la Primera Edición de la Copa Mundial de Baseball y pidió que marcha en contra de su Reforma Electoral llegue hasta ese punto que estará vacío pic.twitter.com/mcE7HByY73 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

"Me comentó la jefa de Gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo. informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo, como que está mejor el Zócalo, más amplio y es de todos, el Hemiciclo a Juárez tiene menos espacio, además no quiero que hagan enojar al Benemérito".

Sheinbaum: Zócalo estará disponible para marcha contra Reforma Electoral

Tras concluir la mañanera de hoy, Sheinbaum dio a conocer en sus redes sociales que estará libre el Zócalo sin mobiliario para que quienes asistan a la marcha en contra de la Reforma Electoral tengan garantizado su derecho a la manifestación.

Este domingo 13 de noviembre se prevé que se realice una manifestación en contra de la Reforma Electoral.

A través de redes sociales se difundió el HashTag #YoDefiendoAlINE se convocó a una marcha que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez.

Sobre los asistentes a esta movilización, AMLO los calificó como fifís. "Aspirantes a fifís, fifís, dirigentes de partidos conservadores manifestándose", dijo.