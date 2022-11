¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 9 de noviembre

Este 9 de noviembre, en la mañanera de AMLO abordó varios temas del ámbito político. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 09 de noviembre 2022 | Presidente AMLO

AMLO critica a organizadores de la marcha del domingo

El Presidente López Obrador volvió a pronunciarse sobre quienes organizan la manifestación del domingo en contra de la Reforma Electoral que él envió al Congreso.

“No quiero que hagan enojar al Benemérito porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuarista, sacaron hasta el retrato de Juárez de Los Pinos, se van a sentir ellos mal ahí y Juárez no va estar tranquilo”, declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que asistentes a la marcha del domingo que se opone a transformación del #INE estará representada por racistas. pic.twitter.com/lBoow34FSa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

AMLO recuerda dichos de Lorenzo sobre dirigente indígena



El Presidente acusó de hipócritas a sus opositores por las críticas a la Reforma Electoral y que no recuerdan el audio del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el que se burla de un dirigente indígena por su forma de hablar, incluso pidió que se transcribiera el audio revelado en 2015.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió a su equipo de comunicación hacer la transcripción de la llamada del presidente del INE, Lorenzo Córdova, que data de 2015 y donde se burla de pueblos indígenas pic.twitter.com/qqmhevVFwv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

AMLO asegura que baja precio de canasta básica

El Presidente destacó que su canasta básica de 29 productos comienza a mostrar que no llega a los mil 39 pesos tras el convenio que se hizo con productores y distribuidores, a quienes les reconoció el esfuerzo.

“Ya están bajando los precios de los alimentos a nivel internacional, vamos a seguir con estas medidas que no son de control de precios de manera obligatoria, sino a partir de acuerdos. Vamos a la apertura de alimentos que se puedan conseguir a mejor precio, es decir, quitar aranceles para importación, va poco a poco porque hay muchas resistencias”, dijo.

AMLO llama a corcholatas a actuar con libertad

Cuestionado sobre las actividades de algunas de las corcholatas, AMLO dijo que pueden hacerlo siempre y cuando no descuiden sus tareas y que no usen recursos públicos. Además, les recomendó no ser “groseros” ni atacar a sus adversarios.

“Que no se ataquen, hasta ahora no lo han hecho, se han portado muy bien, pero además los que están participando saben porque es gente muy experimentada, que tiene comunicación con el pueblo, saben que si son groseros o actúan de manera ruda, se les revierte porque el pueblo está muy consciente, el que se quiere pasar de vivo, le va mal”, dijo.

Jorge Arganis no regresará a la SCT; quedará Jorge Nuño

En la mañanera de AMLO se confirmó que debido a su estado de salud Jorge Arganis no regresará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y será asesor en Presidencia. En su lugar quedará Jorge Nuño.

“Arganis va a hacerse cargo de la reconstrucción del Centro SCOP”, dijo en conferencia López Obrador.