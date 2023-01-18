AMLO analiza solicitud de “El Chapo” Guzmán para regresar a México

La solicitud del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera de regresar a México será analizada por el gobierno, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la mañanera de hoy, AMLO no descartó la solicitud que "El Chapo" Guzmán le envió, debido a las condiciones en las que purga su condena en la prisión estadounidense, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya la analiza.

#EnLaMañanera | La solicitud de Joaquín #ElChapo Guzmán para ser encarcelado en México tras argumentar malos tratos en #EU podría ser revisada por instancias internacionales, así lo aclaró el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/aKOgXAH7Y8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 18, 2023

López Obrador dijo que se buscará garantizar los derechos humanos de "El Chapo" Guzmán Loera, como a todas las personas.

"Sí, pero hay que ver, cuando se trata de derechos humanos hay vías y hay instancias internacionales. No es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida”, expresó AMLO sobre la solicitud de "El Chapo" Guzmán para regresar a México.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que se tienen que garantizar derechos humanos a Joaquín #ElChapo Guzmán pic.twitter.com/wQzQJBRinU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 18, 2023

"El Chapo" Guzmán pide a AMLO regresar a México

Ayer, se dio a conocer que la defensa legal de "El Chapo" Guzmán envió un correo a la Embajada de México en Estados Unidos en la que solicita al presidente AMLO que intervenga para que el narcotraficante sea regresado a México y purgar aquí su condena.

El abogado del narcotraficante, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por al menos 10 delitos, narró las condiciones en las que permanece en la cárcel.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que no hay posibilidades de que "El Chapo" Guzmán regrese a México, pero se revisará la solicitud.

“Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena, allá, tiene una sentencia, entonces no le veo posibilidades francamente, pero lo voy a revisar con la Fiscalía", dijo el canciller Ebrard durante el XII Aniversario de Serfimex Capital.

Esta solicitud de "El Chapo" Guzmán a AMLO, se suma a la petición hecha por el narcotraficante en octubre de 2022 para que se anulara su sentencia por trato indebido de parte de fiscales.