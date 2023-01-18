¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen de hoy 18 de enero

Este 18 de enero, en la mañanera de AMLO se abordaron temas como el juicio de Genaro García Luna, entre otros. Sigue el resumen de lo que dijo López Obrador en su conferencia de prensa.

México pedirá lo robado en caso de García Luna

El Presidente aseguró que el gobierno mexicano ha pedido en todos los juicios de Genaro García Luna se pide que lo que se haya robado del país se tiene que devolver.

“Lo estamos planteando en general, en todos los casos, lo que es dinero de México, tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos, nos tienen que devolver el dinero, sea la cantidad que sea”, expresó durante la conferencia matutina.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió al inicio del juicio del Secretario de Seguridad, Genaro García Luna que comenzó este martes con la selección del jurado en un tribunal de Nueva York pic.twitter.com/OWZTblgw2h — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 18, 2023

México revisará petición de El Chapo Guzmán de regresar al país



El Presidente dijo que su administración analizará la petición de Joaquín "El Chapo" Guzmán de regresar a su país.

"Sí pero hay que ver, pero cuando se trata de derechos humanos hay vías y hay instancias internacionales. No es descartar porque el pricipal de los derechos humanos es el derecho a la vida", declaró AMLO.

#EnLaMañanera | La solicitud de Joaquín #ElChapo Guzmán para ser encarcelado en México tras argumentar malos tratos en #EU podría ser revisada por instancias internacionales, así lo aclaró el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/aKOgXAH7Y8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 18, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 18 de enero?



El juicio de Genaro García Luna, además de la petición de "El Chapo" Guzmán Loera de regresar a México, fueron algunos de los temas abordados en la conferencia matutina. Estas son las frases de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 18 de enero.