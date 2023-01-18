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¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen de hoy 18 de enero

En la mañanera de AMLO se abordaron varios temas de la vida pública de México; este es el resumen de la conferencia de prensa de hoy 18 de enero.

Mañanera de AMLO Resumen de loque dijo el 18 de enero de 2023

Escrito por: Azteca Noticias

Este 18 de enero, en la mañanera de AMLO se abordaron temas como el juicio de Genaro García Luna, entre otros. Sigue el resumen de lo que dijo López Obrador en su conferencia de prensa.

México pedirá lo robado en caso de García Luna

El Presidente aseguró que el gobierno mexicano ha pedido en todos los juicios de Genaro García Luna se pide que lo que se haya robado del país se tiene que devolver.

“Lo estamos planteando en general, en todos los casos, lo que es dinero de México, tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos, nos tienen que devolver el dinero, sea la cantidad que sea”, expresó durante la conferencia matutina.

México revisará petición de El Chapo Guzmán de regresar al país


El Presidente dijo que su administración analizará la petición de Joaquín "El Chapo" Guzmán de regresar a su país.

"Sí pero hay que ver, pero cuando se trata de derechos humanos hay vías y hay instancias internacionales. No es descartar porque el pricipal de los derechos humanos es el derecho a la vida", declaró AMLO.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 18 de enero?


El juicio de Genaro García Luna, además de la petición de "El Chapo" Guzmán Loera de regresar a México, fueron algunos de los temas abordados en la conferencia matutina. Estas son las frases de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 18 de enero.

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