Investigan a AMLO tras exhibir datos de una periodista del New York Times

En un comunicado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) compartió que inició una investigación contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por divulgar datos personales de una periodista de The New York Times en la conferencia mañanera.

“Durante dicho evento, el titular del ejecutivo hizo alusión a un trabajo de investigación del mencionado diario internacional y leyó, ante todos, el teléfono de la corresponsal. La investigación busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, dijo el INAI.

¿Qué dijo AMLO sobre la periodista de New York Times en la conferencia matutina?

La investigación que enfrenta AMLO nace tras las críticas que recibió recientemente por difundir el nombre de la reportera Natalie Kitroeff, al tiempo que compartió su número de teléfono.

Estas acusaciones se dan tras asegurar que la investigación que se publicará es por un tema de financiamiento directamente relacionado a su campaña en el 2018

“La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gentes vinculadas a mi recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos”, señaló el presidente de México.

¿Qué es el doxing, acción por la que se le acusa a AMLO?

¡Toma nota! El doxing, se le conoce a aquella práctica en la que revelan los datos privados de una persona, en este sentido podrían ser:



Nombre real

Dirección particular

Lugar de trabajo

Teléfono

Datos financieros

En los últimos años los ataques contra personajes públicos han aumentado, tal es el caso de celebridades, políticos y periodistas, en el caso de estos, yace el de la periodista de The New York Times; se espera que pronto el INAI ofrezca una resolución sobre el tema del presidente López Obrador.