¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del viernes 23 de febrero de 2024

Esta es la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA) para este viernes 23 de febrero de 2024, la cual se llevó a cabo desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de este viernes 23 de febrero de 2024?

AMLO es cuestionado sobre la revelación del teléfono de una periodista de New York Times

El presidente reafirma que no cree que fue un error revelar el número personal de la periodista de The New York Times, acción que le ocasionó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) iniciara una investigación.

López Obrador rechazó que la periodista Natalie Kitroeff del diario The New York Times, enfrente algún riesgo después de que divulgó su número telefónico en la mañanera del jueves: “Ustedes son los más tenaces, desinformadores y manipuladores. Esto que dicen que hay un gran riesgo a los periodistas es una asociación vinculada a intereses creados, pero no hay impunidad”.