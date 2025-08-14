VIDEO: Cárteles han matado a más estadounidenses que todos los terroristas juntos: Tom Homan, zar de la frontera

Tom Homan, zar de la frontera de Estados Unidos, aseguró que los cárteles mexicanos del narcotráfico han quitado la vida a más estadounidenses que todos los grupos terroristas a nivel mundial.

Esta declaración ocurre después de que el gobierno mexicano haya hecho entrega de un nuevo paquete de 26 capos criminales que estaban en prisiones mexicanas, bajo la promesa del Departamento de Estado de que no recibirán la pena de muerte al ser enjuiciados en dicho país.

VIDEO: Narcos han matado más estadounidenses que los terroristas: Tom Homan

En una entrevista con la cadena Fox News, Tom Homan dijo que el gobierno de Donald Trump llevará ante la justicia a los cárteles mexicanos.

“El presidente Donald Trump borrará a los cárteles de la faz de la Tierra. Los cárteles criminales en México han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas en el mundo juntas”, mencionó el 13 de agosto de 2025.

El zar de la frontera aseguró que bajo el gobierno de Joe Biden, los narcotraficantes mexicanos inundaron las calles de fentanilo y “mataron a 250 mil estadounidenses”.

Homan es uno de los funcionarios más críticos sobre las organizaciones criminales del narcotráfico mexicano y no es la primera vez que afirma que el gobierno de Trump los eliminará.

Donald Trump: México hace lo que les decimos

Por otro lado, Donald Trump aseguró que tanto México como Canadá hacen lo que les piden y que tiene control absoluto de sus fronteras.

Trump: "Mexico does what we tell them to do, and Canada does what we tell them to do." pic.twitter.com/ZSKcmpTMF8 — Aaron Rupar (@atrupar) August 14, 2025

“México hace lo que le decimos que haga. Y Canadá hace lo que le decimos que haga, porque tenemos las dos fronteras, la frontera norte y la frontera sur, y las dos eran horribles, pero ahora algunos dicen que es un milagro”, aseguró en un evento en la Casa Blanca este jueves 14 de agosto de 2025.

Trump presumió que “cero personas” han entrado ilegalmente por las fronteras en los últimos tres meses.