Horarios en los que podrás tramitar la CURP biométrica en el Edomex

A partir del próximo mes de octubre, la Clave Única de Registro de Población iniciará una transformación crucial, incorporando datos para crear un documento más seguro y un registro nacional actualizado. Por lo tanto, es importante que sepas los horarios de trámite para CURP biométricaCURP biométrica.

Este nuevo formato será de uso obligatorio para ciertos procedimientos administrativos y su implementación comienza con la apertura de centros piloto en el Estado de México, los cuales se suman a la iniciativa de la capital del país.

¿Dónde están los módulos para tramitar la CURP biométrica en el Edomex?

Actualmente, las autoridades mexiquenses han habilitado cuatro puntos de atención para que la ciudadanía pueda realizar este trámite, el cual incluye el registro de huellas dactilares y otros datos personales.

Los cuatro centros piloto se encuentran estratégicamente ubicados en diversas zonas del territorio mexiquense. En la zona centro, el módulo está en la avenida Cristóbal Colón número 800, esquina con Eduardo Hernández Cházaro, en la colonia Ocho Cedros, Toluca de Lerdo.

Para la zona sur, la dirección es calle Independencia sin número, en la colonia Centro de Villa Guerrero. El módulo de la zona oriente se localiza en la calle Manuel González número 205, colonia Centro, en Texcoco.

Finalmente, el centro nor-oriente se halla en la avenida Hidalgo número 100, dentro de la Unidad Habitacional la Romana, en Tlalnepantla de Baz.

Aun cuando estos son los únicos módulos disponibles por el momento, se espera que con el tiempo se establezcan más centros para cubrir los 125 municipios del estado, principalmente a través de las oficinas del Registro Civil. Las autoridades federales, en coordinación con el Registro Nacional de Población, revelarán la ubicación de estos nuevos módulos más adelante.

¿En qué horario puedes tramitar la CURP biométrica en el Edomex?

Es importante considerar que el horario de servicio en todos estos puntos es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El proceso de escaneo y registro toma aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Aunque no se requiere agendar una cita previa, se sugiere llegar con suficiente anticipación para asegurar la atención.

Para realizar el trámite, los interesados deben presentar los siguientes documentos en original y una copia:

Un certificado de nacimiento reciente y legible.

Una impresión de la CURP tradicional, previamente verificada en el sistema de Renapo.

Una identificación oficial con fotografía que esté vigente.

Un documento que compruebe la dirección de residencia, con una antigüedad máxima de tres meses.

Una dirección de correo electrónico.

Un número de teléfono para contacto.

Este nuevo documento de identidad biométrico no tiene ningún costo. Si algún funcionario llegara a solicitar algún pago, se debe reportar la situación a las instancias oficiales correspondientes.

