El reciente recorrido del próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, por la Cámara de Diputados, generó una polémica tras el momento en que el morenista jaloneó al Aguilar Ortiz para una fotografía que pedían los medios.

Durante su visita, Aguilar Ortiz, acompañado por el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, recorrió las instalaciones del recinto legislativo e incluso posó para fotografías sentado en una curul. Pero después se ve el momento donde van saliendo de una habitación y, mientras Aguilar Ortiz va por delante, Monreal le dice “una foto, una foto” y lo toma por el brazo para acomodarlo a su lado y posar a las cámaras.

Así justificó Ricardo Monreal el jaloneo al futuro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar

La acción de Monreal fue calificada como una falta de respeto hacia la investidura del próximo presidente de la SCJN, demostrando así quién está por encima de quién; sin embargo, el senador se defendió de las acusaciones, aunque también repartió culpas.

Monreal explicó que su acción no fue una falta de respeto, sino una forma “amigable” de guiar a Aguilar Ortiz por el recinto. Según su declaración, el jaloneo tenía como objetivo evitar que el futuro ministro tomara el camino equivocado durante su recorrido por las instalaciones. Además, el morenista culpó a los fotógrafos y camarógrafos de la situación, argumentando que sus constantes peticiones de fotografías dieron paso al incidente.

“No hay que verlo como una descortesía, ni como una falta de respeto (...) fue una manera amigable para evitar que tomara un pasillo equivocado. Yo por atenderlos a ustedes, por eso me pasa (...). El momento en que yo salgo y él va adelante ustedes me dicen ‘foto, foto, foto’ y yo: ‘Ah, ¿quieren foto? A ver, Hugo’ (...) O sea, no fue de mala fe”, señaló.

Ricardo Monreal justificó el jalón que le dio a Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte: aseguró que no fue una falta de respeto, sino una forma amigable de evitar que tomara el camino equivocado durante su recorrido por la Cámara de Diputados.



Pero la pregunta de muchos es si realmente fue un simple malentendido, o un gesto que busca demostrar el poder e influencia de un actor político sobre otro.

