Comenzó el análisis del Plan B de Reforma Electoral en el Senado

En la comisión de Gobernación del Senado de la República comenzó el análisis del “Plan B” de la Reforma Electoral y tras varios minutos aprobó con 10 votos, cero votos en contra y cero abstensiones. Aún falta que lo someta a análisis y discusión la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

Se prevé que los dictámenes aprobados sufran modificaciones en el Pleno. La reunión se llevó a cabo sin la presencia de los legisladores de oposición por estar en desacuerdo con la propuesta.

Tras iniciar el análisis del Plan B de la Reforma Electoral, los senadores de oposición argumentaron que la reunión fue convocada de manera ilegal ya que la de Gobernación decidió sesionar sola, sin una convocatoria expresa previa para una sola comisión, ante falta de quórum de la comisión de Estudios Legislativos Segunda.

Tras reunirse con el secretario de Gobernación, @RicardoMonrealA pidió analizar a detalle la minuta del plan 'B' de la #ReformaElectoral, pues advirtió que hay puntos que son inconstitucionales y que la propuesta podría terminar en la Corte. pic.twitter.com/2lC4pWObDu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2022

Esto provocó la salida de la senadora Indira Rosales, para que “pudieran sesionar solitos”. Así, solamente quedaron legisladores de Morena, Partido Verde y Encuentro Social.

“Yo quiero decir, compañeros, que esta Reforma Electoral que hoy estamos discutiendo no es la reforma ideal, la reforma necesaria para nuestro país, pero que es una reforma posible. Es la que en el marco de nuestras leyes podemos hacer. Y que está claro qué es las huestes es de Claudio X. González, y esa oposición de mala calidad a la que nos referimos ahorita engañaron al pueblo de México, porque hicieron una marcha para decir que el INE no se tocaba, pero resulta que lo que no se va a tocar es las burocracias partidistas. Entonces yo creo que está garantizada la posibilidad de que vayan al debate, que vayan a la discusión a la otra comisión (de Estudios Legislativos Segunda) y que vayan también al Pleno para que puedan ahí decirle al pueblo de México qué es lo que están proponiendo”, expresó la senadora Imelda Castro.

Mientras que el senador César Cravioto también arremetió contra la oposición por haber frenado el plan A de la Reforma Electoral, es decir, la reforma Constitucional.

“El día de hoy una vez más la derecha no quiere hacer su trabajo. Ellos tenían los votos tuvieron los votos en la Cámara de Diputados para que no pasará la reforma constitucional electoral. Pero ellos mismos no aceptan que Morena y los grupos parlamentarios aliados tenemos los votos para sacar estas reformas a diversos ordenamientos electorales punto y lo único que quieren es postergar lo que ya sabemos que va a ocurrir con los votos mayoritarios vamos a sacar estas reformas.

“Se ausentan porque no tienen argumentos, porque no salen del discurso de que con estas reformas queremos allanar el camino hacia el 2024. Eso es ridículo, es absurdo. Todas las encuestas dicen que Morena va a arrasar en el 2024. Es como si jugara Francia contra Qatar y dijéramos que Francia quiere tener un árbitro a modo para ganar el partido”, ironizó Cravioto Romero.