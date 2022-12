Puntos clave del Plan B de la Reforma Electoral de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió en abril su iniciativa de Reforma Electoral, pero previendo que no se aprobó en la Cámara de Diputados, envió leyes secundarias, a las que nombró un “Plan B”, estos son algunos puntos clave para entender sus propuestas.

Durante la mañanera, AMLO reconoció que su plan B de la Reforma Electoral no tendría mucha maniobra al no ser una reforma constitucional.

Se aclara que este Plan B en caso de aprobarse no será aplicable en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023.

La propuesta prevé que con la nueva reforma se generará un ahorro de alrededor de 3 mil 605 millones 624 mil 298 pesos.

El Plan B de la Reforma Electoral proponen modificar por parte del Ejecutivo Federal figuran la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Reforma Electoral: Plan B de AMLO quita facultades al INE

Qué es lo que plantea el plan B de la Reforma Electoral

Creación del Sistema Nacional Electoral

Las iniciativas del presidente López Obrador para reformar leyes secundarias plantea crear el Sistema Nacional Electoral conformado por el INE, como su autoridad rectora, y los Organismos Públicos Locales (OP), como autoridades electorales a nivel estatal, pero con cambios en su estructura, compactación de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, así como cambios en procesos electorales y sanciones candidatos y partidos.



Modificación de sanciones a candidatos

El paquete de reforma introduce infracciones a partidos y candidatos cuando “difundan propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, partidos o a los gobiernos emanados de estos”.

Modifica las sanciones de cancelación de candidaturas, por incumplimientos de obligaciones electorales con la pérdida de derechos e incluso con la cancelación de candidatura. “En ningún caso se podrán suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía por sanciones administrativas, o judiciales distintas de las penales”.



Removerán a consejeros del INE

El Plan B de la Reforma Electoral le quita facultades al Secretario Ejecutivo del INE, este pasa a ser auxiliar del Consejo General para coordinar a las personas Directoras en las actividades ejecutivas. Establece que quien actualmente ocupa el cargo será removido una vez que se publique la reforma propuesta.



Cambio de fechas de elecciones

La reforma modifica fechas de inicio de procesos electorales, plantea que su arranque sea a más tardar en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección y no el 30 de septiembre. También propone que la sesión de cómputo se realice a partir de las 6 de la tarde del día de la jornada electoral y no el miércoles siguiente como actualmente se establece. En tanto la finalización de las actividades de escrutinio y cómputo se lleven a cabo el viernes siguiente al día de la jornada electoral y no el domingo.



Sustitución de la Junta General Ejecutiva del INE

El Plan B de la Reforma Electoral propone cambios en el INE figura, la creación de la Comisión de Administración, integrada por cinco personas Consejeras, en sustitución de la Junta General Ejecutiva, actualmente compuesta por 11 integrantes. También se dará vida a una comisión de presupuesto que determinará la forma en la que el Instituto regula su gasto.



Eliminación y fusión de unidades del INE

Prevé compactar y fusionar direcciones ejecutivas, unidades técnicas del INE y a nivel local a iniciativa del Ejecutivo plantea la eliminación de las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura del INE. Al mismo tiempo, a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario. Se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura.



Eliminar fideicomisos del INE

Se propone eliminar los fondos y fideicomisos del INE que han sido creados al margen de la ley, mediante el depósito de recursos que debieron haber sido reintegrados al presupuesto federal.



Nuevo salario para personal del INE

Prevé que el INE realice un nuevo cálculo de los salarios de su personal y organismo púbicos locales para que ningún funcionario rebasar el límite del salario del presidente de la República y de sus superiores jerárquicos.



Remoción de magistrados cuando vulnere principios electorales

También se establece un procedimiento para que los Magistrados puedan convocar a sesión extraordinaria para someter a discusión la remoción del presidente de la Sala Superior, cuando se acredite fehacientemente que vulnero los principios rectores electorales de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.