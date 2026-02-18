Localizan camioneta calcinada con restos humanos en Chiapas; cuerpos coincidirían con tres jóvenes desaparecidos

El municipio de Palenque, en el norte de Chiapas, vive horas de angustia y luto. Este martes 17 de febrero, las autoridades localizaron una camioneta totalmente calcinada en el tramo carretero que conecta con el estado de Tabasco.

En el interior del vehículo se encontraron los restos de tres personas, lo que ha encendido las alarmas sobre el paradero de tres jóvenes desaparecidos hace apenas unos días.

Jóvenes desaparecidos en Chiapas fueron a celebrar el 14 de febrero

La historia detrás de este hallazgo comenzó el pasado sábado 14 de febrero de 2026. Tres jóvenes salieron de la colonia Centro de Palenque para celebrar el Día de San Valentín. Arnold Mishell Hernández Albores, Limme Argnee Villalba Domínguez (ambos de 23 años) y Roberto Gonzalo Álvaro Gómez (de 36) fueron vistos por última vez alrededor de las 16:25 horas a bordo de una camioneta GMC Yukon.

Desde ese momento, el contacto con ellos se perdió por completo.

El macabro hallazgo en los límites con Tabasco

Tras más de 36 horas de búsqueda desesperada por parte de sus familiares, vecinos y campesinos de la zona reportaron una unidad siniestrada en la carretera Palenque-Pénjamo. Al llegar, las fuerzas de seguridad confirmaron que el vehículo había sido consumido por el fuego y que en las gradas o el interior se encontraban tres cuerpos calcinados.

Las características de la camioneta coinciden con la que utilizaban los jóvenes el día de su desaparición.

Autoridades trabajan en la identificación de jóvenes desaparecidos en Chiapas

Aunque todo indica que se trata de los jóvenes desaparecidos, la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no ha emitido una confirmación oficial de las identidades.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar pruebas de ADN y necropsias que permitan saber con certeza quiénes son las víctimas y cuáles fueron las causas exactas de su muerte.

Chiapas marcado por la inseguridad

El tramo carretero donde ocurrió la desaparición y el hallazgo es conocido por su peligrosidad.

Los familiares de Arnold, Limme y Roberto habían pedido ayuda urgente desde el domingo.

¿Qué sigue en la investigación?

Por ahora, el predio donde se encontró la camioneta permanece acordonado para recolectar evidencias que ayuden a dar con los responsables. Mientras tanto, familiares y amigos están pendientes, esperando los resultados forenses que pongan fin a la incertidumbre.