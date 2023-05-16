Annie Pardo Cemo, mamá de Claudia Sheinbaum, gana Premio Nacional de Ciencias 2022

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que Annie Pardo Cemo, Doctora en Ciencias Químicas y mamá de Claudia Sheinbaum, ha sido reconocida con el Premio Nacional de Ciencias 2022.

El galardón ya se encuentra publicado dentro del Diario Oficial de la Federación (DOF), reconociendo a Annie Pardo Cemo, como "miembro destacado de las ciencias por sus producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación que hayan contribuido al progreso de la ciencia, de la tecnología y de la innovación".

Se trata del Premio Nacional de Ciencia “José Mario Molina Pasquiel y Henríquez”, máximo honor que otorga el Estado Mexicano, en el que también serán reconocidas voces como las de:



Roberto Escudero Derat por el Campo I de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales.

Gustavo Mora Aguilera y Edda Lydia Sciutto Conde en el Campo II de Tecnología, Innovación y Diseño

🎉🎓 La UNAM felicita a sus académicas Annie Pardo Cemo y Edda Lydia Sciutto Conde y a su académico Roberto Escudero Derat por la obtención del Premio Nacional de Ciencias 2022. ¡Un merecido reconocimiento a la excelencia! 🏆🙌 ¡#GOYA! pic.twitter.com/OxBawKopEj — UNAM Global (@unamglobal) May 16, 2023

Hasta el momento se desconoce la hora y la fecha en la que Annie Pardo y los demás agremiados serán reconocidos, pues hasta ahora el DOF solo indica que la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Ciencias 2022 será en la CDMX.

Annie Pardo inspiró a Claudia Sheinbaum en el mundo de las ciencias

En repetidas ocasiones, Claudia Sheinbaum ha acentuado que su madre, la también Doctora Annie Pardo, la inspiró para ingresar al mundo de las ciencias, ya que de acuerdo con el perfil de Cemo, cursó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias en la UNAM.

Además, completo sus estudios con una maestría y dos doctorados en Ciencias Químicas en la Facultad de Química de la UNAM, así mismo dentro de la comunidad estudiantil ha fungido como asesora de tesis sumando más de 50 años de experiencia.

|Twitter @NicoKovalchuk

A lo largo de su trayectoria en el mundo de las ciencias, la madre de Sheinbaum ha sido reconocida por ser una de las cuatro investigadoras y científicos más citados a nivel mundial de la UNAM.

El Premio Nacional de Ciencias 2022 no es el único que ha recibido la Dra. Annie Pardo por su excepcional trabajo, sino que también fue galardonada con:



Premio Anual de Investigación Fundación Glaxo (1992)

Premio de Investigación Fundación Glaxo Wellcome (1995)

Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline (2005)

Medalla Heberto Castillo en Ciencias Básicas.

En esta última ocasión, la conmemoración que recibirá la madre de la jefa de Gobierno de la CDMX, será un momento muy espacial para ambas, pues será la misma Claudia Sheinbaum, quien encabece la ceremonia.

Claudia Sheinbaum celebra reconocimiento de su madre Annie Pardo

Minutos más tarde de darse a conocer el reconocimiento a Annie Pardo Cemo, la jefa de Gobierno de la CDMX expresó su orgullo no solo por tratarse de su madre, sino por también abrir la brecha a muchas más mujeres en el mundo de la ciencia.

Nombrando los increíbles retos por los que Pardo Cemo ha tenido que atravesar así como los galardones que la han acompañado a lado de su carrera profesional, Sheinbaum añadió que es un privilegio compartir sus logros en la comunidad científica, pero sobre todo su amor inigualable de madre.