VIDEO: Hombre sube a torre de 50 metros en Apodaca “a meditar”

Un hombre que subió a lo alto de una torre de telefonía provocó la movilización de rescatistas durante cerca de cinco horas en Apodaca, Nuevo León; presuntamente se encontraba intoxicado y subió para “meditar”.

Se trata de un hombre llamado Giovanni López, de 37 años de edad, quien declaró que no tenía la intención de lanzarse desde lo alto de la torre, pero que se encontraba meditando.

“No me iba a tirar, estaba meditando, estaba meditando”, fue lo que respondió el sujeto cuando bajó de la estructura metálica.

El rescate fue riesgoso ya que se encontraba en una torre de cerca de 50 metros de alto, en todo momento se encontraban con él dos elementos de Protección Civil del municipio de Apodaca buscando convencerlo para que bajara.

Sin embargo, el hombre se opuso y por lapsos comenzó a forcejear, incluso llegó a golpearlos con un bate.

José Luis Torres Franco, uno de los rescatistas relató que el hombre no “permitía que lo apoyáramos, se volvía a subir hasta la antena, decía que no se iba a tirar, pero que se iba a quedar hasta el día primero, decía que tenía problemas y cuando llegaron los familiares decía que no tenía familia”.

Los rescatistas aprovecharon un descuido para sujetarlo de un pie y colocarle una cuerda para detenerlo.

Alejandro Tovar, director de Protección Civil de Apodaca, Nuevo León indicó que fue en ese momento que el personal de la dependencia insistieron y buscaron que bajara “a pesar de las agresiones que sufrieron porque llevaba un bambú con el cual trato de golpearnos”.

Hombre accede a bajar de la torre tras horas de pláticas

Durante el forcejeo, el hombre perdió su calzado y finalmente accedió a bajar por su propia voluntad.





Los hechos se registraron en la Avenida Suizos en el cruce con la calle Austriacos en la colonia Golondrinas en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El rescatista, José Luis Torres Franco, narró que “no hubo otra más que sujetarlo hasta que vio que no podría zafarse fue cuando dijo que si bajaba, accedió a bajar”.

En el operativo también participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos.

Finalmente el hombre descendió por sus propio pie, el rescate concluyó con éxito arrancando aplausos y ovaciones de los vecinos para todos los rescatistas que participaron en el operativo.

El hombre recibió atención médica y quedó a disposición del área de prevención del delito.

Tras más de cuatro horas arriba de una torre telefónica, en Apodaca, hombre baja por su propio pie

➡️ https://t.co/9P9BCtDY4h pic.twitter.com/SXXanhGw8u — INFO7 (@info7mty) December 29, 2021

Con información de Jesús Vargas, Fuerza Informativa Azteca (FIA).