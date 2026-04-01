Árbol cae en Ecatepec y deja daños en dos autos; vecinos ya lo habían advertido

Cae árbol de más de 5 metros de alto en la calle Francisco I. Madero, en Ecatepec, Estado de México, luego de las fuertes lluvias y ráfagas de viento que se registraron en la zona.

La caída del tronco no solo sorprendió a los vecinos, también evidenció una situación que, aseguran, ya había sido advertida desde hace semanas.

¿Qué pasó con el árbol que cayó en Ecatepec?

De acuerdo con los primeros reportes, el árbol se vino abajo debido a las condiciones climáticas adversas. Al caer, arrastró cables de luz y derribó un poste de telefonía.

El impacto provocó daños en al menos dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública: una camioneta y un automóvil particular. A pesar del susto y la magnitud del incidente, no se reportaron personas lesionadas, solo afectaciones materiales.

Árbol caído en Ecatepec deja dos autos dañados|Azteca Noticias

Vecinos alertaron el riesgo de la caída del árbol desde hace meses

Habitantes de la zona contaron que el árbol ya representaba un peligro desde hace tiempo porque se veía seco y en mal estado. Incluso, señalaron que el ayuntamiento acudió previamente para podarlo.

Sin embargo, no lograron retirarlo por completo. “Ya lo habían venido a ver, pero no se lo llevaron porque no tenían las herramientas”, relataron vecinos.

Vecinos habían alertado por la caída de árbol y autoridades ignoraron|Azteca Noticias

Según explicaron, esta situación llevaba al menos dos meses sin resolverse, lo que aumentaba la preocupación, sobre todo por la cercanía con la primaria Felipe Carrillo Puerto, ubicada a unos 200 metros.

El paso es utilizado diariamente por decenas de niñas, niños y padres de familia. “Sabíamos que en cualquier momento se podía caer”, dijeron.

Servicios de emergencia tardaron en llegar tras caída de árbol

Tras la caída del árbol, pasaron cerca de dos horas para que servicios de emergencia arribaran al lugar y comenzaran a retirar el tronco.

Las labores consistieron en cortar el árbol en partes más pequeñas para liberar la vialidad. No obstante, los restos quedaron apilados sobre la banqueta, lo que sigue representando un obstáculo para peatones. Por lo que los vecinos exigen que retiren los escombros.

Cortan árbol caído pero dejan escombros en la banqueta en Ecatepec|Azteca Noticias

Clima en Edomex: lluvias, granizo y vientos fuertes este martes

De acuerdo con el reporte del C5 del Estado de México, este martes se presenta un marcado contraste térmico en la entidad. Durante la mañana, el ambiente fue fresco con presencia de bruma y cielo parcialmente nublado, además de temperaturas mínimas de entre 3 y 5 grados, especialmente en zonas altas.

Por la tarde, se espera un aumento de nubosidad con ambiente templado y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 y 18 grados.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan salir bien abrigado y manejar con precaución debido a la baja visibilidad, además de reportar cualquier emergencia al 911.